Logra Nico primer doblete con América

Nicolás Castillo vivió 31 minutos de puro drama. El flamante refuerzo del América tuvo una de las peores fallas de su carrera, en el área chica, sin portero, una pifia de novato y no de fichaje millonario.

El América ya vencía a Lobos BUAP, pero ahora la misión era recuperar mentalmente al delantero. “El Piojo” Miguel Herrera se llevó las manos a la nuca, pero después le aplaudió al chileno, que parecía extraviado. El futbolista tardó en reponerse.

Media hora de puro trauma para el delantero.

Tardó como tres minutos en regresar al partido y después le salió lo bravo. Tiró de media distancia, se desmarcó, corrió como no lo había hecho desde su llegada a México y falló pases producto del ímpetu.

Pero el gran villano supo quitarse el traje y marcar no solo un gol, sino dos, un doblete para estrenarse con el América, que liquidó 3-0 a los licántropos en el Estadio Azteca.

El América ganaba con gol de Henry Martín, quizá el delantero menos valorado de la plantilla, pero el que más responde. Un sólido cabezazo en el primer tiempo con el que abrió a unos atrincherados Lobos.

Al 52′ llegó la acción de la ignominia. Castillo desperdició un centro de Renato Ibarra. Quiso descargar su frustración (o la vergüenza) pateando la publicidad de la Liga Bancomer. Y en los minutos siguientes es donde entra el valor del equipo, que se cansó de arroparlo al jugar casi exclusivamente para él. Hasta Henry lo asistió en una jugada.

El gran mérito de “El Piojo” y su cuerpo técnico fue no sustituirlo.

No lo expuso. Le dio el voto de confianza. Castillo vio como al 80′ Aldo Cruz le negó el gol gracias a la intervención defensiva, pero 3 minutos después se creó un espacio y disparo cruzado, fuerte, pegado al poste derecho para por fin sacarse la espina. Primero pidió perdón a la tribuna antes de dar paso a la algarabía.

No era momento de festejar aún. Sabía que apenas estaba a mano, pero al 89′ recibió una magistral asistencia de Sebastián Córdova y con un tiro potente a primer poste selló el doblete. Dio paso al júbilo, se hincó, abrazó a sus compañeros y luego corrió al encuentro del cuerpo técnico al que le debía una y le pagó con dos.

El triunfo también ayuda al América a dejar atrás las dos derrotas consecutivas.

Con este resultado, el América, con un juego pendiente ante Necaxa de la J1, llega a 12 puntos, mientras que los Lobos se quedan con 10 unidades.