Le da Lozano punto al PSV en casa

El mexicano se deshizo de las críticas recibidas a mitad de semana

Hirving Lozano se sacudió las críticas que recibió a mitad de semana y un gol suyo ayudó a que el PSV igualara 1-1 ante Feyenoord, en duelo de la Jornada 23 de la Eredivisie.

Lozano, quien arrancó como titular y disputó 90 minutos, lució más involucrado en el juego colectivo del conjunto granjero, además de comprometerse en tareas defensivas que ayudaron a contener el ataque del Feyenoord.

Erick Gutiérrez fue suplente y no vio minutos en la cancha.

El duelo no paró por intensidad, fue trabado y no le dio respiro al PSV ya ni siquiera porque Feyenoord se quedó con diez hombres desde el minuto 59′, cuando Sven van Beek vio la tarjeta roja.

Pese a la expulsión, la escuadra de Giovanni van Bronckhorst se ordenó, no arriesgó de más y apenas aprovechó un latigazo al 70′, cuando Nicolai Jorgensen sacó un violento disparo desde fuera del área para poner el 1-0.

Para fortuna del PSV la reacción fue bravía luego de verse abajo en el marcador y un minuto más tarde empató gracias a una genialidad de Lozano, quien atacó un centro, se anticipó a su marcador y conectó con lo justo para mandar el balón a las redes.

Gracias a este tanto, El ‘Chucky’ llegó a 14 goles en la temporada.

Tras la anotación, el PSV no dejó de tocar la puerta del Feyenoord, pero la mala fortuna frente al arco y las buenas intervenciones del arquero de Kenneth Vermeer frustraron el triunfo.

El empate no es bueno para el PSV, ya que llegó a 58 puntos y sólo aventaja por 2 al Ajax, que goleó 5-1 al ADO Den Haag.