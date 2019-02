Hace Cuarón historia en el Óscar, logra tres estatuillas

El mexicano y su cinta Roma ganaron como Mejor Película Extranjera, Mejor Director y Mejor Fotografía

Alfonso Cuarón y su cinta Roma hicieron este domingo historia en la entrega 91 del Óscar, al ganar tres estatuillas, entre ellas la de Mejor Película Extranjera, premio que logra por primera vez una cinta mexicana en la historia de esta ceremonia.

Alfonso Cuarón se alzó como el Mejor Director y así coronó su recorrido en la temporada de premios.

El cineasta construyó la historia a partir de los recuerdos de su infancia, además de que para esta película contó con la participación de una actriz no profesional, Yalitza Aparicio, a quien guió por la trama.

El mexicano competía en la categoría con Spike Lee (El Infiltrado del KKKlan), Adam McKay (El Vicepresidente: Más Allá del Poder), Pawel Pawlikowski (Guerra Fría) y Yorgos Lanthimos (La Favorita).

Pese al renombre de todos los nominados, era el único que ya había ganado el reconocimiento en el pasado, pues en 2014 se alzó con la estatuilla gracias a Gravedad.

La victoria de Cuarón preserva el legado de directores mexicanos en esta categoría.

El director de Y Tu Mamá También fue el primero de los llamados “Tres Amigos” en ganar la categoría, cuando en 2014 le otorgaron la estatuilla por Gravedad.

La producción, además, se alzó en la categoría de Mejor Película en Lengua Extranjera.

El filme semiautobiográfico del realizador mexicano superó a sus contrincantes Capernaum (Líbano), Never Look Away (Alemania), Shoplifters (Japón) y Guerra Fría (Polonia), de su gran amigo y colega Pawel Pawlikowski, quien obtuvo el galardón en 2015 por Ida.

“Gracias. Gracias Yalitza y Marina. Gracias Gabriela, Nico y a todo el equipo. Crecí viendo películas extranjeras y aprendiendo de ellas que también me inspiraron como: El Ciudadano Kane, El Padrino y Breathless.

“Cuando le preguntaron al ganador del Premio Nobel sobre la nueva ola él dijo: “no hay olas, solo es un océano”, y los nominados de esa noche probamos que somos parte de un mismo océano. Quiero agradecerle a México y a mi familia por ser la inspiración de este filme. A Olmo, Bu y Jonás por ser mi motor”, dijo en su discurso de agradecimiento.

Por primera vez en su carrera, Cuarón se llevó un Óscar en la categoría de Mejor Fotografía, y así se convirtió en el tercer mexicano en obtener la categoría en la historia, tras Guillermo Navarro y Emmanuel Lubezki.

Superó a sus colegas Lukasz Zal (Guerra Fría), Robbie Ryan (La Favorita), Caleb Deschanel (La Sombra del Pasado) y Matthew Libatique (Nace una Estrella).

“Crear un solo plano requiere el trabajo de mucha gente, y las primeras personas a las que quiero dar las gracias son (las actrices) Yalitza Aparicio y Marina De Tavira”, dijo el realizador sobre el escenario del Teatro Dolby.

“Gracias a todo el equipo, a los productores y a Netflix. Esta película fue creada en base a mis recuerdos e hice la fotografía pensando en cómo lo haría el ‘Chivo’ Lubezki. Esto es para ti”, indicó Cuarón en alusión a su gran socio.

“Es para México y para mi familia”, explicó Cuarón en su agradecimiento.

La gran ganadora de la noche fue la cinta Bohemian Rhapsody: la historia de Freddie Mercury, con cuatro premios, mientras que Roma, Green Book: una Amistad sin Fronterasy Pantegra Negra se quedaron con tres estatuillas cada una.

La Favorita, que contaba con 10 postulaciones, igual que Roma, se quedó solo con un premio, el de Olivia Colman como Mejor Actriz.