Ganan Gallos en estreno de “Vuce”

“El Rey Midas” ya labró sus primeros lingotes.

En el debut de Víctor Manuel Vucetich como técnico de Querétaro, los emplumados sumaron sus primeros puntos en este Clausura 2019 tras vencer 3-0 al Morelia.

Después de siete cotejos perdidos (en mismo número de jornadas), racha que le costó el puesto al estratega Rafael Puente del Río, Gallos Blancos tuvo una nueva cara y ahora le pasó la crisis al conjunto purépecha, que no gana desde la Fecha 3.

Tras un arranque tenso en ambos conjuntos, la jugada que levantó de la grada a los asistentes nació de los botines de Daniel Villalva, quien se coló en el área al 24′ pero no pudo superar a Sebastián Sosa que le salió justo para tapar el esférico.

La monarquía respondió al 42′ con un remate cruzado de Efraín Velarde, que exigió a Nicolás Navarro quien se tuvo que tender para desviar a una mano el esférico.

En el complemento, Gallos se encaminó al triunfo con un cabezazo de Javier Güémez quien meció las redes para el 1-0 al 51′.

Tras el tanto, Morelia se quedó con 10 jugadores por la expulsión a Roberto Meraz lo que complicó una posible remontada que se volvió imposible luego de una falta en el área de Gabriel Achilier sobre Villalva que capitalizó Camilo Sanvezzo al 76′, quien 11 minutos después hizo el 3-0 también por medio de un penal.

Querétaro no salió del fondo de la tabla por la diferencia de goles que aún le favorece al Veracruz, pero ya sumó sus primeros tres puntos de la justa. Morelia está en el lugar 16 con cuatro unidades.