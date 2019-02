Fortalecen a Pinal avatares de la vida

La primera actriz Silvia Pinal se dijo satisfecha del trabajo por parte de todo el equipo que conforma su propia bioserie “Silvia frente a ti”, a pesar de no haber intervenido con la historia, así lo declaró la actriz durante la presentación del proyecto que dará inicio este domingo 24 en punto de las 22:00 horas y a partir de su segundo capítulo, se transmitirá de lunes a viernes a las 20:30 horas por las estrellas.

Se trata de una historia llena de enredos, amores y éxito, contada por la productora Carla Estrada, quien señaló que la indicada para hacer dicha interpretación era Itatí Cantoral, “había que tener otra gran actriz para hacer un papel de una vida tan hablada, pero más allá de esta historia que aguarda a un ser humano maravilloso, viene una parte de sufrimientos, y cientos de adversidades por el hecho de haber consolidado una carrera llena de éxitos y de la cual, se mantiene una leyenda en el mundo del cine y la televisión”.

A lo que Pinal respondió, “es un trabajo majestuoso y se contó lo que la historia debía tener, nada se quedó en el tintero; yo he pasado por muchas situaciones en mi vida, de las cuales muchas han sido publicas. Mi vida ha tenido de todo y eso me ha llevado a ser una mujer fuerte, jamás me he doblegado ante nadie; mi felicidad se ha tornado en las raíces de la danza, el bailar, cantar y actuar”.

La serie también cuenta con la participación de actores como Plutarco Haza, Pablo Montero, Mónica Miguel, Mía Rubín, por mencionar algunos. Durante la noche, el recibimiento estuvo a cargo de la hija mayor de Andrea Legarreta, quien interpretó una canción que dio inicio a esta historia.

Misma en la que Itatí Cantoral, no pudo contener el llanto y expresó, “quién no quisiera interpretar a una celebridad como la señora Pinal, me daba miedo, pero a la vez representaba un enorme reto actoral para mí, fue un trabajo exhausto y con tantos años detrás de las pantallas de miles de familias, puedo decir que éste es el mejor trabajo que he hecho, el mejor proyecto de mi vida”.

La diva de la Época de Oro del cine nacional comenzó su carrera en el teatro; sin embargo, fue en el año de 1949 que incursionó por primera vez en la industria cinematográfica, donde poco a poco se fue consagrando con una de las grandes actrices de época que hace honor a su sobrenombre.

Ser reconocida en lugares como España, Italia y México, la llevó a ser la musa de uno de los directores más importantes durante dicha época, Luis Buñuel, quien le dio la oportunidad de protagonizar la trilogía de Viridiana, El ángel exterminador y Simón del desierto. Antes de cerrar la presentación dijo, “aún hay Silvia Pinal para rato”.