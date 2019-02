Entregan pies de casa en El Realengo

El contar con un espacio digno para vivir, es una de las prioridades de la gobernadora Claudia Pavlovich, aseguraron Manuel Puebla y Elia Sallar, titulares de las dependencias

Trabajar para generar acciones que representen un beneficio para los ciudadanos y mejoren su calidad de vida es la principal encomienda de la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, sobre todo en el tema de contar con un lugar digno para vivir, destacaron los titulares de Sedesson y Coves.

Manuel Puebla, secretario de Desarrollo Social en Sonora y Elia Sallard Hernández, directora general de la Comisión de Vivienda en el Estado de Sonora, entregaron 25 pies de casa en El Realengo, con un beneficio directo para 52 personas, con una inversión estatal de 3 millones 166 mil 700 pesos.

“La prioridad son ustedes, siempre ella (gobernadora Pavlovich) lo ha dicho: la prioridad de mi gobierno no van a ser grandes obras monumentales, la prioridad es mejorar la calidad de vida de las personas, y eso es lo que ha hecho desde que llegó, se ha partido el alma por cada uno de nosotros los sonorenses, y yo sé que ustedes se lo reconocen”, aseveró Manuel Puebla.

Sallard Hernández informó que a partir de marzo se continuará con la construcción de más acciones de vivienda para beneficio de quienes más lo necesiten.

“Poco a poquito ahí la llevamos, vamos a seguir, traemos este proyecto que son 22.9 metros cuadrados de área común y junto con el baño, el baño es el que se entrega completo y nosotros tendremos la oportunidad este año, en cuanto tengamos los recursos autorizados en marzo, iniciar con otro poco a poquito”, señaló.

Por su parte, la señora Graciela Flores Estrada, quien recibió un pie de casa, platicó que para ella y su familia es un sueño hecho realidad contar con una vivienda más digna y segura, en donde pueden resguardarse de las bajas temperaturas y protegerse de las lluvias.

“Muchas gracias gobernadora por el apoyo para mí es un sueño, muchas gracias y que Dios la bendiga dónde quiera que ande, y mil gracias, no tengo palabras para agradecerle lo que ha hecho por mí, por mi familia, por mi esposo, por todos los que estamos aquí, si no fuera por usted no tuviéramos nada, gracias, bendiciones”, enfatizó.