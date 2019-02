Proyecta Gobernadora Pavlovich a Puerto Peñasco y Guaymas para atraer más cruceros

Potenciar a Puerto Peñasco y Guaymas como puntos de origen y destino en cruceros que fomenten y fortalezcan la vocación turística de Sonora, es uno de los objetivos de la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, para lo cual visitó el Puerto de Barcelona, el tercero más grande en el mundo y el cual recibe 3 millones de viajeros al año.

La gobernadora de Sonora realizó una nutrida agenda de trabajo por España, en la que abordó temas de promoción a la inversión, de turismo, intercambios académicos y relaciones internacionales.

Como parte de las actividades visitó el Puerto de Barcelona, acompañada de la cónsul de México en Barcelona, María del Carmen Oñate, donde fue recibida por su presidenta Marcé Conesa, y varios de sus colaboradores, quienes compartieron la experiencia que los ha llevado a ser uno de los tres puertos más importantes en el mundo.

Conoció el sistema operativo del puerto: funcionamiento, impulso turístico, (cruceros), operación logística, y además ella compartió ideas sobre el trabajo que se ha hecho en Sonora para impulsar a Puerto Peñasco y Guaymas, ante las grandes navieras que pudieran tener interés en expandir nuevas rutas.

Marcé Conesa explicó que al Puerto de Barcelona le corresponde la presentación de los servicios generales, así como la gestión y control de los servicios portuarios para lograr que se desarrollen en condiciones óptimas de eficacia, economía, productividad y seguridad.

Gira exitosa

En la gira de trabajo por España, la gobernadora logró grandes acuerdos en beneficio de Sonora. Estableció el acuerdo con Aqualia para que realice un estudio, sin costo, sobre las condiciones en las que se encuentra el sistema de drenaje y alcantarillado de Guaymas, a fin de buscar alternativas de solución. Esta misma empresa es la que efectúa el primer módulo de la planta desaladora en la zona de Guaymas-Empalme, cuya obra se comprometió a entregar en mayo de 2020.

Además, la mandataria sonorense se reunió, por separado, con representantes de las empresas Iberdrola y Acciona, quienes abrirán en el mes de marzo próximo, dos plantas fotovoltaicas en el estado (Hermosillo y Puerto Libertad), con lo que Sonora se consolidará como un estado con vocación de energías limpias y crecimiento verde.

Con la Universidad Complutense de Madrid acordó la firma de un memorándum a través del Instituto de Becas y Crédito Educativo, para que jóvenes sonorenses que deseen estudiar en ese país reciban trato de alumno residente en el costo de los estudios. Además de un acuerdo de colaboración para la capacitación de personal docente del estado.

Con la Fundación José Ortega y Gasset (FOM), la gobernadora Pavlovich trabajará la capacitación en línea a servidores públicos, con el fin de mejorar su desempeño y su trabajo hacia el ciudadano.

En la gira, la titular de Ejecutivo en Sonora se reunió, por separado, con el ministro de Fomento en España, José Luis Ábalos; la embajadora de México en España, Roberta Lajous; la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena Castrillo; así como con un grupo de empresarios vascos, ante quienes expuso las ventajas competitivas y la vocación productiva y de negocios de Sonora para generar mayor inversión a favor del estado.

Las mafias del poder PAN y PRI manejan al país; López Obrador solo grilla

Mientras el país esté manejado por la “mafia del poder”, panistas y priistas, y el presiente Andrés Manuel López Obrador, no se sabe ni en qué día de la semana estamos, algo mala está pasando. Esto es muy peligroso para un pueblo en desarrollo, como lo es México. Los empresarios deben de estar muy pendiente de todos los pasos que dé el Presidente, porque así como la riega a diario en casa, puede hacer lo mismo en el extranjero y esto pondría en riesgo al país.

López Obrador, después de los “tropezones” que dio, se quiso hacer el chistoso mientras la audiencia soltó la carcajada, riéndose del presidente, y no con el presidente. Es mucha falta de seriedad, ya que el Primer mandatario no tiene porqué ser el hazmerreír de todo mundo. Mientras sigamos así, México irá en retroceso, no solamente se estancará. Es importante que los mexicanos estemos preparados para el futuro, porque nuestro país va sin rumbo, es un barco a la deriva.

Estamos conscientes que la mayoría del pueblo de México apoya al presidente López Obrador, pero las minorías también tienen derecho en opinar y si es posible ponerle un alto al mandatario. A casi tres meses de gobierno, el presidente trae de cabeza al país y más vale que alguien le ponga un alto a esta situación, y son los empresarios los que podrían hacerlo, tomando en cuenta que los partidos de oposición al gobierno, PAN y PRI, entre otros, no han sabido poner orden.

Como entre más errores cometa López Obrador, será mejor para ellos y así podrán atacarlo más fácilmente en las próximas campañas del 2021. Pero no, hay que dar un paso al frente para que no se sigan cometiendo errores, ya que de estos depende la seguridad y al futuro de nuestra patria. Los presidentes van y vienen, pero México seguirá siendo la casa de los mexicanos. Ojalá que los empresarios, trabajadores, el pueblo en general, se unifiquen para poner orden en el país.

Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios. Recuerden: En política no hay amigos, solo compromisos…

