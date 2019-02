Empatan Puebla y los Rayados

Los Rayados son otros sin Rogelio Funes Mori y eso quedó claro ante el Puebla, que supo maniatar a La Pandilla para sacar en empate sin goles en el Estadio BBVA Bancomer.

Con la igualada, Rayados llegó apenas a 18 puntos y cedió la cima general a los Tigres, que con su triunfo del viernes ante Atlas, llegó a 19 unidades.

Puebla vino con la prioridad de defender, pero cuando tenía la pelota buscaba el gol y de hecho tuvieron antes que el Monterrey la cercanía del gol, cuando pasado el minuto 10 el ex Rayado Eduardo Zavala disparó dentro del área, pero Marcelo Barovero rechazó y Carlos Rodríguez envió para tiro de esquina.

Ángel Zaldivar no pesó en el ataque y le quedó grande el hueco de sustituir una vez más a Funes Mori, quien lleva siete goles en la Liga, pero que ni siquiera salió a la banca al presentar fatiga.

En su regreso al horario de las 19:00 horas, 43 mil 219 aficionados acudieron al partido y esperaron pacientes a que Monterrey al menos encontrara un gol para el triunfo, pero la ofensiva lució chata ante el arquero Nicolás Vikonis.

Al final, el empate provocó que un amplio sector de la asistencia abucheó a la tropa de Diego Alonso.

Rayados no le ha podido ganar al Puebla en el BBVA, y ya suma 3 empates y una derrota ante los Camoteros en el inmueble de La Pastora.

El argentino Walter Erviti, quien tendrá un partido de homenaje en el “Gigante de Acero” el 23 de marzo, estuvo como invitado de honor en un palco y fue ovacionado y coreado al medio tiempo.

Y antes del arranque del juego se brindó un minuto de silencio, que se transformó en aplausos para el recién fallecido ex jugador de Rayados, campeón en 1986, Pedro Campa.

Monterrey, que marcha invicto en la Liga MX, jugará a media semana en casa recibiendo al Alianza FC de El Salvador, en la vuelta de los Octavos de Final que va 0-0; el próximo sábado en el torneo casero van ante las Chivas de visita.