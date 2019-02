Venezuela Aid Live; exigen libertad

Libertad. El común denominador en Venezuela Aid Live. Se exclamó por la abolición de las cadenas impuestas por Nicolás Maduro. Las voces de Latinoamérica se reunieron ayer por los hermanos vinotinto que han abandonado su tierra para poder sobrevivir.

Los rostros de los afectados sudaban y se quemaban, un dolor tolerante a comparación de los 80 mil venezolanos que no han recibido antirretrovirales por VIH y por las 55 mil personas con cáncer que no han podido tener acceso a tratamiento. Llanto, desesperación; alegría, solidaridad y esperanza. Contrastes de sensaciones frente al escenario colocado en una autopista de Cúcuta, una ciudad fronteriza colombiana que roza con los cimientos de la República de Venezuela, específicamente con San Cristóbal.

Richard Branson, activista y multimillonario empresario británico, fundador de Virgin, fue el que hizo posible este evento, cuyas palabras pusieron en contexto a todas las personas del mundo que no saben o desconocen totalmente la crisis humanitaria que se vive en el país sudamericano con el hambre, los problemas sanitarios y la represión.

Se habilitó la página oficial para que se realizaran donaciones de mínimo un dólar y poder salvar a los civiles damnificados, cuya pobreza les ha provocado que bajaran un promedio de 11 kilos por no comer, de acuerdo con datos dados durante la transmisión.

José Luis Rodríguez El Puma fue de los primeros en pisar el escenario. Venezolano hasta los dientes. Se veía fuerte mientras se recupera del trasplante de pulmones al que se sometió, tan fuerte estaba como para gritar enojado a la gente que pedía que ya terminara su canción Agárrense de las manos.

“No me podía llevar la muerte antes de ver esto. Es tan emocionante para el mundo y para nosotros. La sangre que se ha derramado no será en vano. Ya basta de dictaduras de izquierda. A los militares, ustedes tienen un uniforme y un arma, despójense de ellas; no disparen al pueblo porque esto va a pasar y vamos a reconciliarnos. Disparen al aire celebrando la libertad democrática de Venezuela”, gritó.

Reik fue el primer rostro solidario de parte de la comitiva mexicana, que llevó amor a través de Creo en ti, seguidos de Paulina Rubio, quien brilló con tres rolas, siendo Ni una sola palabra y Lo haré por ti las seleccionadas. Juanpa Zurita apareció también como animador durante el set de Alesso, el productor sueco que dedicó al otro lado de Colombia su hit Heroes, sólo una parte de su set que fue interrumpido ya que una invitada más en el escenario desconectó su CDJ.

El éxodo de venezolanos se hizo muy evidente. Banderas, gorras, telones y sombrillas. Había de todo para denunciar el escape obligado. Artista tras artista se iban manifestando en contra de Maduro u ofrecían solidaridad ante sus hermanos, mismos venezolanos como Chino, Nacho y Carlos Baute, quienes en algún momento han padecido represión por parte del gobierno de su país natal.

Hubo un grito que resumió la hostilidad que hay en contra del dictador: “¡Coño e tu madre Maduro!” Era la versión y el toque callejero de los venezolanos para mandar a alguien al carajo de la manera más ofensiva posible. La jerga se replicaba conforme pasaban los artistas.

Miguel Bosé lo acentuó mucho más.

“No puede haber alguien que sea tan desconchado para oponerse a la unidad internacional, y si hay alguien que se oponga a ello, como lo es este señor Maduro….”, aplicó una pausa para que el público dijera, “coño e tu madre”, y prosiguió.

“Ése será capturado y enjuiciado por crímenes contra nuestra humanidad porque no se puede tener falta de compasión. Soy padre y a mis hijos jamás los dejaría de morir de hambre o por problemas de salud, antes doy mi vida. Un presidente debe ser lo mismo para su país y él no lo es. Maduro, lárgate ya. Venezuela no es tuya ni de tu compañía de narcos”.

Hasta aquí, Bosé, quien estaba por cantar Te amaré, arremetió contra instancias internacionales y se hizo escuchar pese a los problemas que carga con su voz desde hace tiempo.

“Aprovecho para invitar a Michelle Bachelet, altísima comisionada de los derechos humanos en la ONU, que venga ya de una puñetera vez para que vea la falta y ruptura de derechos humanos. Le acaban de dar su cargo, con lo cual, Michelle, ven aquí, trae tus nalgas y arregla esto, porque si no, no sirves para esto”, agregó.

Bosé se llevó los aplausos al tremendo discurso, que rebasó por mucho la presentación de fenómenos como Luis Fonsi, Maluma, Carlos Baute, Santiago Cruz y Juan Luis Guerra.

El conferencista mexicano Daniel Habif, motivador, sacó las lágrimas de todo mundo con una ponencia tan potente que hizo soñar con el verdadero cambio. Más tarde subiría Maná a cantar Rayando el sol y Oye mi amor.

Fher, cantante de la mítica banda mexicana, fue claro y dijo que ellos no representaban una postura política ni nada, sino que estaban ahí para la ayuda humanitaria. Maná ha estado aliado a Venezuela desde las críticas lanzadas al fallecido dictador Hugo Chávez.

“No queremos hacer un mitin político, venimos a tocar y a dar conciencia social, y nos da tristeza que Venezuela se desangre, por eso hay que dejar pasar la ayuda humanitaria. La voz ha estado en esto desde hace mucho, no nos confundan con otras voces ni las de otros serán nuestras. Cada quién tiene su criterio, y lo digo con mucho respeto, lo nuestro es humanitario, no político”, remarcó el jalisciense.

Justo en la parte de su intervención, una de las presentadoras denunció en vivo que las fuerzas armadas de Maduro estaban ejerciendo represión hacia todos los encargados de recibir y entregar la ayuda humanitaria en las entrañas de Venezuela.

Juanes y su atropellada presentación, debido a que paró dos veces un conato de bronca, Chino y Nacho, y Fonseca, con el cóver de Imagine, de John Lennon, dieron por concluido el show después de más de siete horas y bajo el grito de: ¡Qué viva Venezuela!

Se esperaba la recaudación de más de 100 millones de dólares.

Richard Charles Nicholas Branson

Nació el 18 de julio de 1950, en Blackheath, Londres.

Fundador de Virgin Group, conglomerado de más de 400 compañías.

Condecorado como Caballero Británico en el Palacio de Buckingham por sus labores empresariales.

Tiene una fortuna de más de cinco mil millones de dólares, de acuerdo con Forbes.

Ha estado en labores humanitarias desde la época en vida de Nelson Mandela y activista del cambio climático.

Ha sido inculpado por evasión de impuestos, por la promoción de SeaWorld y por acoso.