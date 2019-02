Space Jam 2 se estrenará en julio de 2021

Warner Bros. anunció este jueves que Space Jam 2, protagonizada por LeBron James, se estrenará el 16 de julio de 2021.

El director de ‘Black Panther’, Ryan Coogler, se asoció con el jugador de Los Angeles Lakers para rodar la secuela de la icónica cinta protagonizada por Michael Jordan.

La película será dirigida por Terence Nance, conocido por ‘Random Acts of Flyness’ de HBO y la película experimental ‘The Oversimplification of Her Beauty’.

Este será el primer papel protagónico de James luego de un exitoso giro como personaje secundario en la comedia de 2015, Trainwreck.

En septiembre pasado, LeBron dijo que “la colaboración de Space Jam será mucho más que solo yo y los Looney Tunes juntos haciendo esta película”.

Fuente: Lopez Doriga