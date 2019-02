Probarán reloj de lanzamientos en las Mayores

Un reloj de lanzamiento de 20 segundos será implementado paulatinamente a través de tres etapas durante el entrenamiento de primavera, y el inicio de sanciones de bola/strike dependerá de las negociaciones con el sindicato de jugadores.

Grandes Ligas informaron el viernes que el reloj de lanzamiento no será aplicado este fin de semana y que a partir de principios de la próxima semana los umpires emitirán recordatorios a bateadores y lanzadores que violen el reloj.

Grandes Ligas no ofreció una fecha en que podrían iniciar las sanciones de bola/strike.

El reloj no operará antes del primer lanzamiento de una aparición en el plato, o después de pelotas que se van de foul, visitas al montículo o tiempos fuera pedidos por los umpires, excepto por las pausas solicitadas para reiniciar el reloj. El reloj se reiniciará luego de reviradas a las bases y fintas de hacerlo.

El reloj arrancará cuando un lanzador tenga posesión de la pelota en el montículo, y el lanzador debe iniciar su lanzamiento o movimiento hacia una posición establecida dentro de los 20 segundos.

Un bateador debe estar en la caja de bateo y alerta al lanzador con al menos cinco segundos restantes.

La gerencia propuso un reloj de lanzamiento para la temporada regular luego de las campañas 2016 y 2017, pero el sindicato de jugadores se negó a lograr un acuerdo. Las negociaciones están en marcha sobre el posible uso en la temporada regular 2019. La gerencia tiene el derecho a imponer el reloj sin un pacto, pero el comisionado Rob Manfred dijo que prefiere alcanzar un acuerdo.