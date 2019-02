Lanza amenaza policía comunitaria

El Frente Unido de Policías Comunitarias de Guerrero (FUPCEG), que tiene bajo su control al menos once comunidades de los municipios de Eduardo Neri y Leonardo Bravo, amenaza con ingresar a Chilpancingo en caso de que los tres niveles de Gobierno no frenen la violencia que, aseguran, existe en esa ciudad.

“Si pretenden desarmarnos, vamos a disparar nuestras armas”, desafió Salvador Alanís, coordinador operativo de las autodefensas, que ofrecieron una conferencia de prensa en la comunidad de Filo de Caballos, del Municipio de Leonardo Bravo.

Detalló que la incursión en Chilpancingo se va a realizar en menos de 30 días y que en esta acción participarían 9 mil policías comunitarios de nueve municipios.

Alanís dijo que otra de las metas de esta agrupación armada es incursionar en el corredor de El Valle de El Ocotito en donde, señaló, se han registrado 45 asesinatos y el secuestro de Obtilia Eugenio Manuel por parte de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG).

Según el coordinador, de parte de ellos hay 200 personas desplazadas por la violencia.

“Ya no vamos a permitir que el Estado se convierta en protector de algunos grupos criminales; si intentan un desarme (las fuerzas federales, y estatales), nosotros vamos a disparar, y no vamos a permitir que los gobiernos se presten a los intereses de la delincuencia organizada”, expuso.

Aseguró que la violencia en las calles de Chilpancingo se ha disparado que en los últimos días y han sido asesinados varios jóvenes.

“Hace unos días fueron asesinados dos estudiantes del Instituto Tecnológico de Chilpancingo, solo por haber nacido en la comunidad de la Primavera, del Municipio de Heliodoro Castillo”, informó el coordinador general de las autodefensas, Humberto Moreno.

Los líderes de esta organización culparon a Isacc Navarrete (líder del cártel de la Sierra) de ser el responsable de la violencia que existe en las calles de Chilpancingo y que el principal objetivo del plan de incursión es detenerlo.

“Por eso estamos dando un plazo de 30 días para que el Gobierno de resultados”, advirtió.

Mencionó que este Frente no es enemigo de las autoridades, y lo que quieren es ser sus aliados naturales.

“Le damos amplio voto de confianza a las corporaciones tanto federal como estatal para que capturen a los delincuentes que manchan con sangre todos los días a nuestra capital del Estado histórico de Guerrero”, expresó.

Asimismo, los dirigentes de las autodefensas de Tlacotepec reiteraron su rechazo al regreso de las familias desplazadas que en estos momentos se encuentra en la Ciudad de México protestando afuera del Palacio Nacional en demanda de un retorno seguro a sus comunidades.

En la rueda de prensa, comisarios de varios pueblos acusaron a los desplazados de tener vínculos con el crimen organizado.

“Ya no queremos el regreso de los desplazados (que se encuentran en la Ciudad de México), al que no lo golpearon, lo mataron, y todos estaban amenazados de muerte”, dijo un comisario.

El 4 de noviembre del 2018, más de dos mil policías comunitarios de Tlacotepec irrumpieron en Filo de Caballos y en otras siete comunidades aledañas de los municipios de Leonardo Bravo y Eduardo Neri.

La incursión de estas autodefensas derivó en que estas familias se desplazaran a la cabecera de Chichihualco.