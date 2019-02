El método Lagree ya está en México

Hace varios meses me habían platicado sobre una clase parecida a Pilates, pero que no era, donde se trabajaba todo el cuerpo en una cama parecida al Reformer, pero tampoco era lo mismo, que te tonificabas y trabajabas súper intenso, hasta que finalmente esta semana me decidí ir a tomar una clase a SoulCore Fitness, que es el centro que trajo a México esta increíble disciplina de ejercicio.

El Método Lagree es un entrenamiento multifacético que combina resistencia y cardio en un sistema integral y equilibrado para fortalecer, tensar y tonificar el cuerpo. El equilibrio se crea aplicando el mismo enfoque a todos los elementos del ejercicio y nunca priorizando una faceta sobre otra. Creemos que la forma es primordial y siempre debe prevalecer sobre la intensidad. Los diferentes grados de tensión basados en el resorte permiten que el Método Lagree se ajuste al usuario durante el uso. Esta adaptabilidad inmediata crea una experiencia a medida que es única para el estudiante. Por eso, Lagree es el método ideal para todas las edades y niveles de condición física.

¿Quién es Sebastien Lagree?

Nació en Burdeos, Francia, y desarrolló este programa en Los Ángeles como entrenador personal tras ver que sus clientas se bajaban de la cama de pilates y querían seguir con cardio. Sebastien, de 43 años, terminó su MBA a los 23 en Oregon, lugar al que se mudó a los 17 con su madre tras el divorcio de sus padres. De ahí se fue a Los Ángeles para hacer su carrera en la industria del entretenimiento, pero el destino tenía otros planes para él: lo empezaron a buscar como entrenador personal, y el resto es historia.

Desde su introducción en el mundo del fitness por el creador, el método Lagree Fitness (LF) con su plataforma basada en resortes, el llamado Megaformer, ha sido una herramienta de última generación para esculpir el cuerpo y mejorar el fitness dinámico. Su utilidad es evidente en personas nuevas en esta disciplina, así como en atletas experimentados. A través de varios rediseños, la máquina ha evolucionado a dispositivos (Megaformer M3S, Supra™) que pueden ser utilizados para trabajar cualquier parte del cuerpo, especialmente la musculatura central, en todos los planos.

Aunque hay muchas diferencias en comparación con el Pilates Reformer tradicional, una característica única del Megaformer es la capacidad de las personas de estar de pie en la superficie, el equilibrio del entrenamiento así como la fuerza. Mientras hace el entrenamiento de LF, la persona es enseñada a mover el músculo objetivo a través del rango completo de movimiento muy lentamente, para reclutar secuencialmente las fibras musculares hasta que ocurra la falla muscular.

Una vez que el músculo ha sido trabajado hasta el agotamiento, los músculos de la persona serán estimulados para aumentar su capacidad de trabajo a través de la hipertrofia. El efecto neto en sujetos atléticos es el aumento de la fuerza muscular y la definición. También promueve la conexión neuromuscular necesaria para entrenar la musculatura de estabilidad, a menudo descuidada en el entrenamiento con pesas

Cuando se usa el Megaformer en pacientes con debilitación severa o daño neurológico, se necesitan modificaciones para acomodar la discapacidad. Cuando se utiliza de manera efectiva, el entrenamiento con LF puede estimular la falta de conexión neuromuscular, mejorando la fuerza muscular y la resistencia. Los objetivos de este caso son ilustrar el resultado de un paciente tratado con entrenamiento en LF y describir algunas de las modificaciones a la sesión de entrenamiento típica de LF que se necesitan cuando se trata de pacientes sin condición y discapacitados.

El método Lagree Fitness con el Megaformer, gracias a su diseño innovador, se adapta de forma óptima al tipo de ejercicio de rehabilitación. Aunque es conocido principalmente por su uso en la industria del fitness, el Megaformer tiene varias características mecánicas, que lo hacen adecuado para su uso en rehabilitación. Es una plataforma muy sólida y estable. Incluso los pacientes con obesidad mórbida podrán utilizar la máquina de forma segura. El paciente puede estar sentado, acostado boca arriba, acostado o de pie, lo cual es útil para los pacientes discapacitados.

Con más de 300 ejercicios definidos e innumerables modificaciones descritas por el usuario, existe una gran selección de formas de entrenar cada grupo muscular. Sus muelles proporcionan muchas resistencias diferentes, por lo que es posible ajustar la resistencia incluso a pacientes muy débiles. Además, los ejercicios que se realizan en la parte delantera de la máquina se hacen más fáciles a medida que se añade resistencia.

Es necesario decir que no es una disciplina fácil. La resistencia es tal que cuando acabas la clase te tiemblan los brazos y las piernas. Para quienes no gustan de las pesas porque toman demasiado tiempo, la clase del método Lagree es ideal. Y es que la promesa de esta disciplina es muy tentadora: transformar tu cuerpo en 12 sesiones. Con las tres sesiones que se recomiendan por semana –de una duración de 50 minutos cada una– se pierde peso, se gana fuerza y se fortalece el músculo haciéndolo largo y tonificado. Además mejora la resistencia y flexibilidad. Encima, el metabolismo se activa y se estima que se llegan a quemar hasta 600 calorías por sesión. Pero lo mejor es que el cuerpo continúa quemando grasa hasta un máximo de 24 horas después del entrenamiento.

Así que si estás buscando una nueva manera de tonificar tu cuerpo y ponerte en forma, contacta a Soulcore Fitness para agendar tu primera clase, están ubicados en Altavista, Bosques de la Lomas y Virreyes.

Fuente: Lopez Doriga