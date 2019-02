Que se pa$a de cínico ex Alcalde panista

Que se pa$a de cínico ex Alcalde panista…Vaya que con la que renacieron las esperanzas de que se actúe contra los ex alcaldes tran$a$, es con la reciente detención que la Fiscalía Anticorrupción de Sonora (FAS) hiciera del ex “Presimun” de Agua Prieta, Francisco Javier Carrera Hernández, quien en el 2012 entrara de interino por el mal afamado ex munícipe, Vicente “El Mijito” Terán. ¡Tómala!

Por considerarse que hay unos malos ejemplos de ex presidentes municipales que no sólo se pasaron de rata$ de dos patas, si no que además también de cínicos, como aseguran que es la ex primera autoridad de Nogales, el panista Cuauhtémoc Galindo, quien a pesar de ser demandado ante la FAS por el supuesto “manoteo” de alrededor de $250 millones, todavía sueña con ser candidato a gobernador en el 2021.

A ese grado ha llegado la desfachatez de políticos acusados de lo peor, como Galindo Delgado, por sólo así entenderse que no obstante y las cuentas pendientes y poco claras que dejara a su paso por el saqueado Ayuntamiento de esa frontera, aún así no quita el dedo del renglón, en cuanto a su negra intención de contener por el taliPAN para competir por la oficina más refrigerada del Estado. De ese tamaño.

No obstante lo que es el arresto de Carrera hace presagiar que tal vez no quedarán impunes esa clase de ratería$, como las que le achacan al “Temo” Galindo, y más cuando quien lo relevara, como es el edil emanado del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Jesús Antonio Pujol, le ha estado “atizando” con más pruebas en su contra, por según esto no ser los únicos desvíos que le han detectado.

Tal vez sea por eso que a lo mejor y Cuauhtémoc le ha estado jugando al candidateable, con la finalidad de hacerle al intocable, por no interpretarse de otra forma tanta desvergüenza. Ni más ni menos.

Chambearán más en el Supremo Tribunal…Y derivado del como se ha ido trabajando sobre la marcha con el Nuevo Sistema de Justicia Penal, quien ya adelantó que con la reciente ampliación del catálogo de delitos para que se decrete prisión preventiva se les va a incrementar la chamba o la carga laboral, es el “Presi” del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), Francisco Gutiérrez. ¡Órale!

Toda vez que de acuerdo a lo ventilado por Gutiérrez Rodríguez, esa rectificación al marco jurídico para mantener a más hampones en prisión, de entrada les aumentará el trabajo en los juzgados orales y más por la falta de personal que enfrentan, como resultado de que todavía están en el proceso de la conformación de una estructura justiciara que responda a ese modelo legal, por algo tildado de alcahuete. ¡Qué tal!

Sin embargo y a partir del enfoque social que ha distinguido al magistrado Presidente del STJE, es que considerara que con todo y que les tocará talachar más, lo bueno de esa modificada es que le dará más certeza a la ciudadanía de que se está haciendo justicia, por la inconformidad que hasta la fecha ha habido, por como con dicho “modernizado” sistemita los maleantes ya ni “al bote caían”. ¡Palos!

Y para quien dude de la visión de equidad e imparcialidad del titular del STJE, está la declaración que hiciera, de que a su juicio los delincuentes deben estar en la cárcel y los ciudadanos de bien y sus familias son los que deberían andar con libertad y seguridad en las calles, pero desgraciadamente ya estaba sucediendo todo lo contrario, de ahí el porque de esas adecuaciones para bien. ¿Cómo la ven?

De ahí que por ese motivo es que queda más que demostrado, que lo que es Francisco y sus operadores ahora estarán haciendo más con menos, al en la actualidad contar con 11 Salas de Juicios Orales, y ya próximamente abrirán otra en Magdalena, después de que cerraran 8 de los 16 distritos judiciales en la Entidad; en tanto que ya nomás quedan cuatro de los nueve juzgados penales tradicionales. De ese vuelo.

Empieza engrillado sindicato del “Napito”…Dan cuenta que los que han empezado con el pie izquierdo o muy engrillados en Sonora, son los del recién formado sindicado denominado Confederación Internacional de Trabajadores (CIT), que creara el revivido dirigente minero y senador, Napoleón Gómez Urrutia, por como han estado metiendo de todo morocho, o má$ de lo mi$mo. Así los peros.

Al trascender que lo que es a nivel local, que manejan que fuera un Estado clave la conformación de esa nueva organización sindical, ventilan que ha recibido con desagrado la intención de que un tal, Jesús David Valenzuela Valenzuela, sea de los posibles incluidos como encargado de una importante cartera, por el deshonesto y negro historial que le achacan en las lides sindicales y que lo hacen no apto. ¡Zaz!

Ya que de acuerdo a quienes lo conocen o “le tienen muy bien tomada$ las placa$”, ventanean que el susodicho de Valenzuela Valenzuela no es más que un “coyote” laboral o de esos que únicamente benefician a las empresas que en teoría representan y no a los trabajadores que acuden a la Junta de Conciliación y Arbitraje, por de a cómo aseguran que termina “vendiéndolos en canal”. ¡Ñácas!

Razón por la cual es que aflorara, que desde hace rato que dicho personaje es catalogado como non grato entre el mundo de los empleados sindicalizados, al solamente ser identificado como un títere de su jefe o padrino político, el abogado Mariano Castillo de la Isla, quien no por nada cuenta con cinco sindicatos “charros” que pone al servicio del mejor postor, sin importarle en lo más mínimo el derecho de las bases.

Así están esos expedientes que le están sacando a flote a Jesús David, de ahí que ya estén proponiendo el que le digan: ¡Sí Chuy!, por según esto no ir acorde con el nuevo modelo de sindicalismo abierto y de libre asociación que pretende impulsar “El Napito” Gómez, para que cada quien se vaya con el sindicato que le simpatice o convenga a sus intereses, por en su caso dizque estar impuesto a la extorsión. ¡Ups!

Le ponen la muestra al titular de la CEDH…Y para más que los de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), donde vegeta Pedro González, los que luego luego “se pusieron las pilas”, a la hora de darle seguimiento a la agresión armada ya esclarecida que el pasado sábado sufrieran dos comunicadores en esta Capital, son los de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

En esos términos es como le pusieran la muestra a González Avilés sus homólogos de la CNDH, al de inmediato reaccionar y enviar personal para seguir muy de cerca y con lupa la investigación judicial que iniciaran por el atentado en que muriera el locutor radial, Reynaldo López Salas, de 42 años; además de quedar mal herido el ex conductor de deportes de Televisa Sonora, Carlos Cota Rubio, de 42 años.

Y ciertamente que no es para menos que sea un caso que alcanzara una resonancia nacional, si se toma en cuenta que con el homicidio de Reynaldo ya suman 144 los periodistas asesinados en los últimos 19 años, de ahí que entre otras medidas cautelares no solamente recomendaran ofrecerle atención médica y seguridad a Carlos, si no el igualmente salvaguardar la integridad de sus familiares. ¿Cómo la ven?

Eso después de ser víctimas de ese ataque ocurrido sobre el bulevar Serna y calle California, en las inmediaciones de la confluida Plaza Galerías Malla, cuando circulaban en un auto sedán, de la línea Spark, López Salas quedó sin vida en el asiento del copiloto, en tanto que Cota Rubio resultó gravemente herido al recibir 14 balazos que lo mantienen hospitalizado en la Unidad de Cuidados Intensivos.

Es por eso que después de seguirse tres líneas, finalmente se descubriera que se trató de una confusión, luego de la detención de siete sujetos relacionados con ese ataque, con todo y que nunca se descartó que el móvil pudiera estar relacionado sus actividades periodísticas, o también con las actividades ilícitas que se le detectaran a gente cercana a Cota. Así los asegunes alrededor de ese suceso.

