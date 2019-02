Ozuna dice no temer nada sobre asesinato de Kevin Fret

Ozuna fue citado al Tribunal de San Juan para comparecer sobre el caso de extorsión que lo involucra a Kevin Fret, asesinado a inicios del 2019.

Durante su encuentro con la prensa, el cantante expresó su incomodidad al ser relacionado con la matanza de Fret, a lo cual se limitó a responder: “Estás hablando cosas muy delicadas”.

“Vengo aquí en calidad de que me citaron para saber sobre el caso que yo tenía de extorsión y para aclarar unas preguntas y unas cosas, para nada en cuestión de testigos, nada de hablar de eso, que han hablado muchas cosas en los medios que no han sido correctas”.

Conjuntamente, el intérprete de género urbano subrayó que no se preocupa porque el que está claro con Dios no tiene que tener preocupaciones y el que está con Dios no tiene que temer nada.

Fuente: SDP noticias