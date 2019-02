Hollywood presionó a Ellen Page para ocultar su homosexualidad

Ellen Page siempre se supo homosexual; sin embargo, tuvo que esconder su orientación sexual por presión de Hollywood.

En entrevista con PORTER, declaró: “Dentro de la industria me dijeron claramente, cuando comencé a ser conocida: ‘La gente no puede saber que eres gay’. Y me presionaron, en muchos casos me vi obligada a usar vestidos y tacones para eventos y sesiones de fotos…Como si las lesbianas no usaran vestidos y tacones…Pero nunca dejaré que nadie me ponga en algo que me hace sentir incómoda”.

No obstante, aunque ella se tardó en confirmar su orientación, los rumores comenzaron a circular y su salud se vio afectada.

“Tenía 20 años, me había enamorado por primera vez de una mujer y todavía estaba navegando en mis propias cosas, mientras la gente escribía artículos titulados: ‘Ellen Page, sorteo de la sexualidad’. Había una revista sensacionalista que vi en cada caja, en cada estación de servicio, con una foto mía en la portada y la pregunta: “¿Ellen Page es gay?” Fue muy perjudicial para mi salud mental”.

Finalmente agradeció que actualmente la comunidad LGBT+ esté siendo aceptada, aunque aún hay muy por hacer.

“Recuerdo que estaba en mis primeros 20 años y realmente creía que era imposible para mí salir. Pero, con el tiempo, con más representación, se han cambiado los corazones y las mentes. No sucede lo suficientemente rápido, especialmente para los más marginados de la comunidad. Pero las cosas han mejorado”.

Fuente: SDP noticias