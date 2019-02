Gobierno subastará autos “machuchones” decomisados por Hacienda, ranchos y residencias

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que se encontró en una bodega con 66 vehículos, la mayoría de lujo, decomisados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) que serán vendidos en una segunda subasta.

“Machuchones, era una bodega que se encontró, me informaron que existía, no se puede (decir dónde está la bodega) por cuestiones de seguridad , me dicen 100 millones de pesos que hay ahí”, dijo en conferencia de prensa matutina.

Aseguró que en otra subasta se venderán haciendas, ranchos y alhajas pertenecientes al gobierno federal y obtener recursos para los programas de Bienestar y la Guardia Nacional.

Sobre el evento que se llevará a cabo mañana y el domingo en la Base Aérea de Santa Lucía, el mandatario recordó que están en venta 218 vehículos y 54 aeronaves, algunas de ellas usadas por gobernadores.

Para esta primera subasta se han inscrito hasta el momento 548 personas y todavía hoy se podrán inscribir al proceso.

Fuente: SDP noticias