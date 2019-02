Gabriel Soto pide perdón a Geraldine remarcando las fallas de su matrimonio

Luego de que Geraldine Bazán contará su versión mostrando pruebas que Irina Baeva le concedió indirectamente sobre su engaño con Gabriel Soto, el actor decidió pedirle perdón a través de un vídeo en el que remarca las fallas de aquella relación de diez años, así como da la cara por su actual pareja y pide a medios y terceros no juzgar más.

“Gracias por tu amor, por tu paciencia y por haber estado conmigo, pero sobre todo lo más importante, por haberme dado lo más preciado, lo más amado que tenemos que son nuestras hijas”.

“Sin embargo, me pregunto ¿en qué momento nos herimos tan profundamente? ¿En qué momento llegamos a este punto en el que estamos hoy? ¿En qué momento dejamos que terceras personas y tantas personas opinaran acerca de nosotros, de nuestra relación y de nuestras hijas?”.

Y él mismo se responde: “A lo mejor me vas a decir que en algún momento te fallé. Y sí, tienes toda la razón. Te fallé”.

Acto seguido remarcó que su relación estuvo llena de altibajos: “Llegó un momento en el que ya no había paz, ya no había amor, ya no había felicidad, ya no había armonía y creo que nuestra separación vino mucho antes de un divorcio”.

“Perdona también si te hice sentir mal al verme con alguien más cuando entre nosotros ya no había nada más que un simple papel”.

Sin mencionar que él confesó, en entrevista con Gustavo Adolfo Infante que varias veces la engañó, aseguró que en esta ocasión no hubo una tercera persona.

“Te digo de frente que nunca hubo una tercera persona entre nosotros y que respeto mucho tu versión de las cosas y respeto mucho tu pensar. Aquí no hay verdades, aquí no hay mentiras, aquí simplemente es la perspectiva que cada uno tiene y el contexto que cada uno le da a las cosas”.

En cuanto a su actual pareja, señaló que Irina “está viviendo su propia historia y no tiene ningún rencor, ningún dolo, ningún nada. Ningún sentimiento negativo hacia ti, mucho menos hacia las niñas, ni mucho menos hacia lo que vivimos.”

Finalmente reconoció que Geraldine es una gran madre y le desea que sea feliz.

Fuente: SDP noticias