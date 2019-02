Seguirán las bajas temperaturas en Sonora; dejará de llover y nevar: Protección Civil

La presencia de bajas temperaturas seguirá debido a los efectos de lluvias y nevadas a causa de la Octava Tormenta Invernal y del Frente Frío número 40 en distintas zonas del estado, por lo que la población debe mantener precauciones principalmente al circular por carreteras, indicó Alberto Flores Chong, titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC).

En el transcurso de este viernes, dijo, se abrió la circulación de la carretera Federal México 15 en el tramo Ímuris-Nogales, pero aún se tiene presencia de agua y nieve en las orillas del camino, por lo que los automovilistas deben conducir con precaución.

Agregó que los tramos Ímuris-Cananea y Agua Prieta-Janos permanecerán cerrados hasta el sábado por la caída constante de nieve, lo que ocasiona riesgo a la circulación debido a que el agua cristaliza el suelo.

“Ya mañana (este sábado) no se espera que haya ni lluvias ni nevadas, pero eso va a provocar un descenso marcado en las temperaturas; las novedades en cuanto al clima hasta ahora, ya se abrió el tráfico vehicular de la carretera México-15, en el tramo Ímuris-Nogales, pero hay presencia de agua nieve y nieve a los costados de la rúa por lo cual se pide transitar con precaución”, indicó.

Flores Chong señaló que al disiparse esta tormenta a su paso por la entidad, todas las actividades escolares se podrán retomar de manera normal el día lunes; ante esto recomendó abrigar bien a niños y a los adultos mayores.

Llamó también a los sonorenses a no prender brasas dentro de las viviendas por el monóxido de carbono que generan, ya que se incrementa el riesgo de sufrir intoxicaciones, además de consumir alimentos ricos en vitamina C.

Se semiparalizó Hermosillo a causa de la lluvia y el frío; este sábado no lloverá

La ciudad de Hermosillo se semiparalizó a causa de la lluvia y el frío registrada este viernes; fue poca la asistencia de niños en las escuelas primarias, secundarias y preparatorias, como una medida de precaución por parte de los padres de familias, que tuvieron que buscar quién les cuidada a los pequeños. Otros padres, como casi siempre ocurre, se los dejaron a las abuelas.

Al no asistir los niños y jóvenes a sus centros de estudios, el tráfico vehicular disminuyó en forma importante; muchas personas que no tenían nada importante qué hacer en la calle, mejor se quedaron en sus hogares, otros. Llegaron a sus centros de trabajo y no volvieron a salir para evitar un posible accidente o caer en un bache, ya que las calles y avenidas se encuentran intransitables.

Según los pronósticos de las autoridades, el fin de semana no lloverá en Hermosillo, ni nevará en el norte del estado, pero hará mucho frío, por lo que hay que abrigarse bien, principalmente los niños y los adultos mayores, por lo que vale más seguir al pie de la letra las recomendaciones, por el bien de todos.

Se incendio Radio Manzana del periodista Alejandro Islas

Por causas que hasta el momento se ignoran, un incendio acabó con las instalaciones de Radio Manzana, empresa del compañero periodista Alejandro Islas Galarza. Los hechos se registraron la madrugada de este viernes en la colonia Las Villas, al sur de la ciudad.

Las autoridades investigan los hechos, pero Alejandro descarta que haya sido un atentado en contra de la libertad de expresión, sin embargo, esperará hasta que quede bien claro las causas del incendio en la cabina de transmisiones de Radio Manzana, que se ubica en la planta alta de su domicilio. Desde este espacio mi solidaridad para Alejando. Lo material se repone amigo.

