Detienen a siete presuntos responsables del atentado contra comunicadores de Hermosillo

La Fiscal General del Estado, Claudia Indira Contreras, informó en conferencia de prensa, que fueron detenidas siete personas, entre ellas tres que participaron en el atentado en contra de los comunicadores Reynaldo López y Carlos Coto, el primero falleció en el lugar de los hechos y el segundo, se encuentra delicado de salud en el Hospital General del Estado, en Hermosillo.

Las investigaciones se iniciaron desde el momento del altercado y en tan solo cinco días, se detienen a tres presuntos responsables, tiempo record para una investigación de esta naturaleza, en donde supuestamente está involucrado el crimen organizado. Sin embargo, los comunicadores fueron confundidos y el ataque armado no es para ellos, pero sí para el auto en que viajaban.

Me quedé con la duda, porque no se dijo con quién confundieron a los comunicadores, ni de quién era el auto en que viajaban Reynaldo y Carlos…Las investigaciones continuarán y este viernes se inicia el proceso, informó la Fiscal Claudia Indira Contreras. Ojaló estén bien fundamentadas las averiguaciones y no haya duda acerca de las detenciones de los presuntos criminales.

Guardia Nacional será un cuerpo policial de excelencia: Alfonso Durazo

Alfonso Durazo, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, destacó la tarde de este jueves, que la Guardia Nacional será un cuerpo policial de excelencia con adscripción civil y formación homologada a la militar. A través de redes sociales, celebró el consenso logrado en la Cámara de Senadores para la creación de este grupo de seguridad.

Por unanimidad aprobó el Senado la reforma constitucional para crear la Guardia Nacional: 127 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Es un gran triunfo de todas y todos los senadores lograr ese nivel de consenso en un tema tan controvertido. Total acuerdo con sus términos”, agregó el funcionario federal en su cuenta de Twitter.

Celebramos el consenso logrado en Cámara de Senadores para crear la Guardia Nacional, entidad imprescindible para garantizar una seguridad adecuada en nuestro país. Se tratará de un cuerpo policial de excelencia con adscripción civil y formación homologada a la militar, recalcó.

Felicidades a la burocracia estatal por la buena administración

Luego de un arduo trabajo del Gobierno del Estado para rendir cuentas claras a los sonorenses sobre el gasto de recursos, la Auditoría Superior de la Federación (ASF), reiteró que Sonora ocupa el primer lugar en el Índice de Desempeño del Gasto Público de la Cuenta Pública del 2017.

El pasado 12 de febrero ante la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano y los 72 alcaldes de la entidad, David Colmenares Páramo, titular de la ASF, afirmó que las buenas prácticas de la actual administración en la entidad colocan a Sonora como ejemplo en el país en el buen uso de los recursos públicos…Qué bien, felicidades a la burocracia estatal.

Fallece Don Fortino Rentería Arroyave, padre del periodista Raúl Rentería Villa

Con profunda pena les comparto el sensible fallecimiento de Don Fortino Rentería Arroyave, padre de nuestro amigo y compañero periodista, Raúl Rentería Villa, a quien le expresamos nuestras más sinceras condolencias, al igual que a toda la familia Rentería, en estos momentos tan difíciles de tristeza y dolor…Descanse en paz Don Fortino.