Brinda Sonora confianza empresas para asentarse

El secretario de Economía, Jorge Vidal, al entregar la obra de modernización hidráulica del Valle del Yaqui en la que se invirtieron recursos estatales, de los usuarios y de la firma Constellation Brands

Con la entrega de la modernización hidráulica del Valle del Yaqui, en el ejido Allende, queda constancia del compromiso que tiene la empresa internacional Constellation Brands con los cajemenses al cumplir con una obra que beneficia a los productores de Riego del Valle del Yaqui y a comunidades rurales aledañas, apuntó Jorge Vidal Ahumada.

El secretario de Economía recordó que en 2018 se acordó la modernización hidráulica del canal principal bajo en el Valle del Yaqui, ya que las tres represas rehabilitadas que inauguraron representan una importante mejora en infraestructura que permitirá recuperar volúmenes importantes de agua.

Para hacer posible esta obra, dijo, se realizó una inversión tripartita de 40 por ciento del Gobierno del Estado, 40 por ciento de Constellation Brands y 20 por ciento por parte del Distrito de Riego del Valle del Yaqui.

“Quiero destacar la disposición del Distrito de Riego, que desde un inicio ha colaborado con la empresa y las autoridades estatales bajo el único objetivo de traer a Cajeme nuevas opciones de empleo y crecimiento, así mismo, agradezco el gran apoyo de Constellation Brands para lograr este acuerdo que reafirma su responsabilidad social como empresa, así como su compromiso con Sonora”, expresó.

Vidal Ahumada aseguró que las inversiones millonarias que Constellation efectúa en el Municipio ya están teniendo un gran impacto en la economía regional generando empleo y oportunidades para el desarrollo de la proveeduría local.

Solicitó a los productores del Valle del Río Yaqui continuar con el apoyo a la compañía para que se sientan en confianza de seguir invirtiendo en el Municipio, al asegurar que no existe ni existirá daño o prejuicio en contra de la comunidad cajemense y que la llegada de este capital es una gran oportunidad para la economía regional.

“No perdamos esta gran oportunidad y qué mejor que la muestra la ponga una empresa de calidad mundial como Constellation, arropémosla, brindémosle la confianza que ellos merecen y seguramente les va a ir muy bien a ellos y les va a ir muy bien a todos nosotros”, afirmó.

Daniel Baima, presidente de Constellation Brands México, agradeció a la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, por apoyar un proyecto a favor de los cajemenses, que les permitirá ahorrar 25 millones de metros cúbicos de agua que ayudará a los agricultores y a la comunidad en más de 56 mil hectáreas a través de 11 módulos de riego.

“Esto no es gratis, esto nos lo ganamos todos, y exige el esfuerzo de todos, y de aquí es donde yo quisiera que todos nosotros demos un mensaje a Cajeme, a Sonora, a México sobre todo, que cuando nos ponemos las pilas entre todos, todos juntos, gobierno, la gente necesitada, los agricultores, la industria privada, la instituciones, podemos hacer realmente que las cosas no solamente se digan, se hablen, se filosofen, sino que sean realmente un hecho”, destacó.

Antonio Fornés Gastelum, presidente del Consejo de Administración del Distrito de Riego del Río Yaqui, enfatizó que en estas tres obras entregadas invirtieron 50 millones de pesos, los cuales no sólo beneficiarán a los productores, sino a la comunidad rural Allende, que no correrán peligro por las lluvias y la corriente del canal estará controlada, ya que la antigua compuerta tenía más de 60 años y había cumplido con su vida útil.

“No me resta más que agradecerles, tanto a Constellation como al Gobierno del Estado ese gran apoyo que nos han brindado con este tipo de obras y esperamos seguir trabajando de la mano día a día con ellos, pues sabedores de que les interesa la comunidad”, manifestó