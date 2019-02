Vinculan a estudiantes con la industria

Para lograr la vinculación de alto impacto con empresas como TE Connectivity, que es una de las más importantes en la entidad del sector aeroespacial, estudiantes y profesores de la División de Ingenierías de la Universidad Estatal de Sonora (UES), inició la Discover Enginners Week.

A través de eventos como éste, que es un tipo de panel o charla con alumnos, explicó Tania Poom, docente de Ingeniería en Software e Ingeniería en Mecatrónica, losestudiantes de Ingeniería Industrial en Manufactura e Ingeniería en Mecatrónica conocen qué es lo que se les ofrece una vez que concluyen sus estudios y cómo ellos pueden iniciar en el mercado laboral mientras realizan sus prácticas profesionales.

“Nos importa mucho que los alumnos logren conocer cuáles son las oportunidades para ingresar en el mercado, qué es lo que les espera después de haber concluido su formación profesional aquí en UES; en este evento, particularmente estamos conociendo a la empresa TE Connectivity en el área automotriz, que impacta a nuestros alumnos en Ingeniería Industrial en Manufactura e Ingeniería en Mecatrónica y a nuestro Técnico Superior en Moldeo de Plásticos”, refirió.

Estas tres carreras, dijo, impactan directamente en las actividades de TE Connectivity y ellos les dan la oportunidad a los estudiantes de realizar prácticas y en algunos casos éstas se conviertan en trabajos.

En el evento se presentó el caso de éxito del joven egresado de Ingeniería Industrial Ambiental de la UES, Héctor Sicre Espinoza, quien mientras realizaba sus prácticas profesionales y antes de concluirlas fue contratado por TE Connectivity.

“Les platiqué lo que viene siendo mi trayectoria, cómo empecé haciendo mis prácticas, cómo me enfoque en las actividades que estaba haciendo como practicante, que llegó a un acuerdo con UES, porque me pidió las instalaciones si me podía enfocar al cien por ciento porque estaban totalmente nuevas las instalaciones y requerían de mucho soporte”, explicó.

Por parte de la UES, agregó, recibió todo el apoyo que requería para poder cumplir con la empresa y concluir sus estudios en Ingeniería Industrial Ambiental, pues él cursaba el séptimo semestre, por lo que se le dieron facilidades para enfocar sus proyectos y trabajos escolares por correo electrónico, asistía a clases una vez por semana y mantenía contacto con sus maestros.