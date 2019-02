Kim Kardashian demanda a compañía de moda

Kim Kardashian se encuentra sumamente molesta por el engaño de Tristan Thompson a su hermana Khloé; no obstante, su furia también se concentra en el plagio que cometió una compañía de moda en su contra.

La socialité está demandando a Missguided USA.

“Después de criticar a las marcas de moda por robar su apariencia, el martes (19 de febrero), la estrella del reality Keeping Up With The Kardashians presentó una demanda contra el minorista por usar su nombre e imagen sin permiso”, informa TMZ.

En la documentos la socialité explica que la compañía en cuestión de horas y a menudo recrea su apariencia. Incluso presentó imágenes para mostrar como le copia el estilo y el look.

Insiste en que engaña a los clientes al incluir en sus promocionales de ventas imágenes de ella haciendo pensar a los demás que está relacionada con la empresa.

Kardashian pide 10 millones de dólares por daños.

Fuente: SDP noticias