Alaba Maradona al equipo de Dorados

Diego Maradona tomó algo respiro en un aciago inicio de año al frente de Dorados de Sinaloa.

El club del Ascenso MX avanzó a los octavos de final de la Copa MX, aliviando la presión sobre el entrenador tras el mal inicio en la liga.

Pero Maradona ofreció particular elogio a Dorados al comparar el plantel del equipo con la selección de su país que dirigió en el Mundial de Sudáfrica 2010.

“Yo soy un hombre muy agradecido. El futbol me dio todo y puedo decir que estoy en un plantel maravilloso”, dijo Maradona la noche del miércoles tras un empate 1-1 ante Querétaro. “Es el mejor plantel que tuve en todos lados donde fui, incluso en la selección argentina”.

Maradona dirigió a la Albiceleste 2008 y 2010, un ciclo que culminó con la derrota 4-0 ante Alemania en los cuartos de final. El seleccionado que dirigió tenía como sus grandes referentes a estrellas como Lionel Messi, Sergio Agüero, Javier Mascherano y Gonzalo Higuaín.

En su segunda temporada en el futbol mexicano, Maradona mantiene en carrera a Dorados en el torneo de copa. Su siguiente rival será el Atlas, un club de la primera división que es dirigido por su compatriota Guillermo Hoyos.

“Nos alcanzará hasta donde podamos, yo no soy adivino”, dijo Maradona sobre el encuentro ante los Rojinegros. “Ojalá podamos levantar la Copa, pero si quedamos afuera no nos vamos a recriminar nada”.

Maradona sorprendió a muchos al sacar a Dorados del fondo de la tabla para disputar la final de la segunda división, donde perdieron ante Atlético San Luis.

Pero la dirigencia de Dorados se desvinculó de la mano derecha de Maradona, su compatriota Luis Islas, además del asistente Mario García. Los dos fueron clave en el éxito de la gran temporada de los Dorados.

Islas era el responsable de dirigir las prácticas cuando Maradona no estaba disponible por los problemas de rodillas que ha padecido en los últimos años. García hacía el análisis de los rivales de la segunda división, donde ha trabajado por años.

Maradona se reportó con retraso para el inicio de la temporada debido a que fue internado de emergencia en Argentina por una hernia estomacal. El equipo arrancó a los tumbos con el asistente José María Martínez, con experiencia en equipos de la segunda división argentina y llegó para ocupar la plaza de Islas.

En total, los Dorados han perdido cuatro de los cinco partidos que han disputado en la liga de ascenso y tienen apenas tres puntos para estar últimos entre los 15 equipos del circuito.

El fin de semana pasado, Sinaloa tropezó 6-3 en su casa ante el Atlante para encender las alarmas por el mal paso del equipo, pero el pase a la fase final de la Copa ha sido un tanque de oxígeno para el “Pelusa”.

“Estoy muy contento por todo lo que hemos hecho, luego de una derrota de 6-3 fue difícil levantar al plantel y nosotros lo hicimos diciéndonos las cosas en la cara y la verdad aquel partido ya quedó atrás, no olvidamos de eso y lo demostramos en la cancha”, afirmó Maradona.

Dorados también ha padecido para encontrar un suplente a la salida del delantero ecuatoriano Vinicio Ángulo, quien anotó siete goles el torneo anterior.

Maradona y los Dorados volverán al campo el próximo sábado cuando visite a los Alebrijes de Oaxaca