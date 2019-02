“Mi hija expresó lo que muchas mujeres callamos”: madre de Geraldine Bazán

Doña Rosalba Ortiz, madre de Geraldine Bazán, brindó una entrevista en Venga la Alegría sobre la situación que pasa su hija ante la infidelidad que su ex yerno, Gabriel Soto con Irina Baeva.

Luego de que la actriz mexicana asegurara que la rusa realizó publicaciones en redes sociales para lastimarla, la señora Ortiz señaló: “Se me hace muy cruel por parte de esta Irina Baeva y también se me hace que Gabriel ha sido muy cruel al dejar que esto siga, no piensa en sus hijas”.

Dolida por la situación que ha enfrentado la actriz en su separación, Doña Rosalba agregó: “Es difícil hablar de esto, mi hija es una campeona, se dio el poder y dio voz a hombres y mujeres que está pasando por una situación así, mi hija expresó lo que muchas mujeres callamos por nuestros hijos”, expresó sobre la publicación del vídeo.

La madre de la actriz también externó su tristeza por la portada en la que el padre de sus nietas presume su nuevo romance con Irina, pues perjudica a sus nietas.

Fuente: SDP noticias