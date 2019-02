En Australia, las placas de automóviles incluirán emojis

El proveedor oficial de matrículas del estado de Queensland, en Australia, permitirá personalizar las placas de los automóviles con emojis a partir del próximo 1 de marzo, con pedidos disponibles a partir de esta semana.

“Durante bastante tiempo hemos visto que puedes apoyar a tu equipo favorito o a tu pueblo favorito con un símbolo en tu placa de número”, dijo el Rebecca Michael, portavoz del Royal Automobile Club de Queensland. “Y usar un emoji no es diferente”.

Los conductores no podrán tener placas que usen solo emoji y estarán limitados a solo una figura de entre las siguientes cinco opciones: cara con lágrimas de alegría, cara con gafas de sol, cara haciendo guiños, cara sonriente y cara con ojos de corazón.

Eso sí, no todos han estado de acuerdo con la medida y creen que los emojis podrían convertirse en una distracción, sobre todo durante un accidente en el que la interpretación del emoji puede no entenderse de la misma forma para las autoridades, aunque realmente no forman parte del número de registro.

Fuente: SDP noticias