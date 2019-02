“Desaparece” Rayados ante Alianza

Tras e juego en el Estadio Cuscatlán, de El Salvador, el cuadro albiazul deberá ganar por cualquier marcador en la vuelta de la próxima semana en Monterrey

Rayados, el superlíder del futbol mexicano, desapareció anoche en el arranque de los Octavos de Final de la Liga de Campeones Concacaf, al empatar 0-0 ante el Alianza FC.

El buen futbol y la llegada que caracteriza al Monterrey no se presentaron anoche en el Estadio Cuscatlán, de El Salvador, ya que el cuadro de Diego Alonso no pudo tener llegadas claras de gol e incluso fue superado por un humilde equipo salvadoreño, que si no sacó el triunfo fue por las pifias de sus delanteros.

La escuadra albiazul cuidó a su atacante estelar Rogelio Funes Mori, quien no fue ni a la banca, y no inició con el argentino Maxi Meza, y el equipo lo pagó. Ahora el cuadro albiazul deberá ganar por cualquier marcador en la vuelta de la próxima semana en Monterrey, siempre y cuando no reciba gol, ya que si Alianza hace uno, obligará a los regios a hacer dos.

Rayados hizo un aceptable primer tiempo, manejó el balón, llegó hasta el territorio enemigo, pero le costó el último tercio, no tuvo llegada ni gol.

Alianza, que mostró solidez defensiva, se multiplicaba para contener el ataque albiazul y conforme lo lograba empezó a tomar confianza para ir al ataque.

El duelo fue ríspido, tanto que Jonathan González de milagro se salvó de una lesión grave, luego de una durísima entrada de Herbert Sosa, que fue apenas amonestado.

El cuadro local generó ocasiones de peligro, una al 36, cuando Barovero cortó en el área un pase de Romero, luego Rayados respondió con un disparo de Dorlan desde fuera del área, que sorprendió al rival, pero que salió apenas desviado.

La tónica del complemento fue la misma, un Rayados sin ideas para para penetrar la zaga enemiga, y un Alianza que era peligroso en el contragolpe.

Así, Óscar Cerén estuvo cerca de abrir el marcador, luego de llegar a velocidad y quebrar a Jonathan González, para quedarse sólo ante Barovero, pero su disparo fue infame, perdonó.

Sobre el final del duelo Jonathan Jiménez recibió un balón en el área, la afición, que hizo casi un lleno en el estadio cantó el gol, pero el disparo del salvadoreño fue a las tribunas.

Rayados arrancó con un empate de visitante su participación en la Liga de Campeones Concacaf, un resultado que en el papel parece ser bueno, pero que en la cancha dejó a los aficionados preocupados, pues el equipo no tuvo una llegada clara de gol, algo que deberán cambiar en la Vuelta del miércoles, si quieren aspirar a estar en los Cuartos de Final del certamen.