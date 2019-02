Siguen los “diablos sueltos” por Bácum

Que “$e cura en $alud” “Presi” del IEE

Proponen no apurar relevo en el ISTAI

Multan a centro nocturno por sobrecupo

Siguen los “diablos sueltos” por Bácum…El que sí que es una clara señal, del como la violencia relacionada con las mafias del crimen organizado ya llegó a su clímax por rumbos de Cajeme, es el enfrentamiento entre bandas rivales que ayer se registrara en San José de Bácum, con una saldo de siete muertos y tres heridos, al ser un abierto desafío a los operativos que realizan las fuerzas federales.

Porque eso habla de que los operadores del “Narco” ya no se están deteniendo ante nada, al valerles las estrategias de vigilancias implementadas por el Ejército, la Gendarmería de la Federación y las diferentes Policías, por como con todo y eso en la madrugada del lunes los ocupantes de cuatro vehículos fueran rafagueados por un grupo fuertemente armado, luego de cerrarles el paso. De ese pelo.

Por ser una balacera que se suscitara en la salida Poniente de esa localidad, donde quedaron los cuerpos de los ejecutados a un costado de las camionetas en que se desplazaban, una Cheyenne, color blanco; así como una RAM; otra GMC Denali Yukon; y una más azulada, al ser objeto de las repetidas ráfagas de armas de grueso calibre, con lo que dieron la mala nota del inicio de semana. ¡Pácatelas!

Pues a decir de las narraciones de los habitantes, a la hora de la tracatera aquello parecía una zona de guerra, por los “plomazos” y gritos que se escuchaban, de sicarios que aflorara que eran originarios de Chihuahua, Jalisco y otras Entidades, que a todas luces continúan disputándose esa estratégica plaza, por colindar a través de la sierra con Chihuahua y Sinaloa, que es por donde bajan hasta desde Durango.

En lo que fuera un tiroteo a muerte en el que hicieran acto de presencia las instancias policiales, una vez que llegaran al lugar de los hechos, al ser alertados por los ciudadanos, luego de que pusieran el grito en el cielo por ese suceso con el que les madrugaran, a eso de las 01:30 horas, en lo que sí que es otro ¡S.O.S! para el gobierno federal, que es al que le compete combatir ese delito, al menos en teoría. ¡Ajá!

De ahí que se saque por conclusión, que al que le toca “echarle más tatema”, para contrarrestar esa creciente violencia en el municipio obregonense, es al también sonorense secretario de Seguridad en el País, Alfonso Durazo, quien es más que evidente que había minimizado esa insegura problemática, por como en un principio no incluyeran a Obregón entre las ciudades más violentas de México. ¡Zaz!

Toda vez que lo que es al delegado de la Procuraduría General de la República (PGR), Pável Humberto Núñez Moreno, no se le ha visto nada claro, al no pasar del puro “bla, bla, bla”, respecto a las presuntas tácticas preventivas que dizque han aplicado en la regiones más “calientes” de Sonora, entre ellas la misma cajemense, además de Empalme, Guaymas y Hermosillo. ¿Será?

Aunado a que a que ese acontecimiento tiene un ingrediente extra, como es que esa municipalidad se encuentra sin alcalde, después de que al “Presimun” emanado de Morena, Rogelio Aboyte Limón, lo detuvieran en Estados Unidos por intentar cruzar pa´l “otro lado” con un pasaporte falso y después saliera a relucir que había enfrentado un proceso por narcotráfico en Montana, de ahí que digan: ¿Así cómo?

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

“$e cura en $alud” la “Presi” del IEE…Dando la impresión de que está “curándo$e en salud”, vaya que la que “Abuelita de Batman” o presionada por las circunstancias, tuvo que entrarle a la política de au$teridad, es la de por si cuestionada “Presi” del Instituto Estatal Electoral (IEE), Guadalupe Taddei Zavala, al destapar que durante el 2019 reducirán sus gastos en $276 millones 50 mil pesos. ¡Vóitelas!

De tal forma que así estará la ajustada que “a fuerzori$” se darán Taddei Zavala y su camarilla de consejeros electorales, como consecuencia de que sin querer queriendo, pero se estarán quitando algunos privilegio$, como los que tienen que ver con el pago de seguros de gastos médicos mayores, así como el de alimentos y la disminución de viáticos, entre otras prebenda$ de las que gozan a manos llenas.

Sumado a que por el estilo en el ejercicio fiscal del presente año no contratarán empleados para nuevas plazas, como tampoco eventuales o de honorarios, además que también determinaran bajarle a la partida denominada “sueldos personal eventual”, así como el incluir $20 millones de pesos para la liquidación de la gente que está de más, que dicen que es mucha, vía el programa de retiro voluntario. Así el dato.

Luego entonces en esos apartados es en los que doña Lupe Taddei y sus malas compañías estarían “subiéndose la canasta”, pero referente a lo que no dijo nada, es si van a reducirse los insultantes sueldazos que reciben, que en lo que corresponde a ella, supera los $120 mil pesos mensuales, de ahí que sea de las que gana más que ni el Presidente de la Nación, Andrés Manuel López Obrador. ¡Ñácas!

Y la verdad que no es para menos que la tan llevada y traída de Taddei Zavala se esté poniendo el huarache antes de espinarse, por como ya ha tomado vuelo la propuesta para que reduzcan esos dispendios con cargo a esa nula operatividad electoral, por nomás trabajar en las elecciones, de ahí que hasta ya hay una iniciativa legislativa para que desaparezcan esos organismo electoreros públicos locales, como es el IEE.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Proponen no apurar relevo en el ISTAI…El que ahora sí que casi casi dijo, “qué tanto es tantito” o para qué tanta prisa, es el reconocido jurista, Jorge Pesqueira Leal, en torno a lo que es el proceso de renovación de los comisionados del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso Información (ISTAI), al ponderar que se vale un compás de espera, por como no le afecta a nadie.

Lo anterior luego de que el también coordinador del postgrado en Derecho de la Universidad de Sonora, considerara que el meollo del asunto o la cuestión no es si se tiene el derecho de lanzar una convocatoria pública en tiempo y forma, sino más bien sobre las consecuencias que podrían generarse en caso de apresurar ese procedimiento para designar esos nuevos nombramientos. Ni más ni menos.

De tal forma que esa es la postura de alguien que le sabe a los tiempos legales, como experto que es en la materia jurídica, referente a la conveniencia de todavía no convocar a los interesados en ocupar esos cargos, en tanto no se resuelve una acción de inconstitucionalidad promovida ante la Suprema Corte de Justicia (SCJN), por el mismísimo Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información (INAI).

A raíz de que los promotores del INAI impulsaran ese recurso legal y de inconformidad ante la SCJN, por lo de la reforma que se hiciera a la Constitución de Sonora, para cambiar al encargado de emitir esa convocada, que ahora recae en el Ejecutivo Estatal, cuando antes esa función la tenía el Poder Legislativo, echando por tierra aquello de que, ¡Perro no como perro! ¿Cómo la ven?

Así que por encima de grillas y de acuerdo a la visión del doctor Pesqueira, maneja que es de la idea de que el costo político y social de nombrar en este momento a los que habrán de presidir el ISTAI, pudiera ser mayor que el beneficio de sacar ya y a presión esa renovada, como lo han demandado algunos diputados del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en el Congreso del Estado. ¡Órale!

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Multan a centro nocturno por sobrecupo…A los que finalmente les salió muy caro el haberse sobrepasado con la asistencia a una tardeada de menores de edad que organizaran el pasado sábado, es a los explotadores del antro Yakarta, ya producto de ese sobrecupo que terminara en un zafarrancho, es que fueron multados con $43 mil pesos y hasta corren el riesgo de ser clausurados. ¡Palos!

En esos términos estuvo el saldo contra los regenteadores de ese “quemado” centro nocturno, de los que como siempre nunca dan a conocer sus nombres, según el reporte ventilado por el director de Inspección y Vigilancia Municipal, Gino Saracco, después de que ese tumulto provocara un connato de enfrentamiento entre los adolescentes que intentaran ingresar a la fuerza y hasta bloqueando calles.

Sin embargo y en base a lo adelantado por Saracco Morales, esas sanciones contra el Yakarta, que se localiza en bulevar Rodríguez y calle Guerrero, no terminarán ahí, porque en coordinación con Protección Civil y la Secretaría de Salud, harán un recorrido para verificar que cuenten con medidas de seguridad, como salidas de emergencia y que respeten la capacidad de personas que pueden meter. ¡Qué tal!

Prueba de ello es que trascendiera que los de dicho congal ya no podrán operar en el ínter en que concretan esas indagatorias, a fin de emitir un dictamen de “Desprotección” Civil, a la par de que el Municipio checará si tienen los respectivos permisos para funcionar, y más cuando se trata de darle cabida jóvenes que no han cumplido la mayoría de edad, por lo que así están esas anomalías. ¡Tómala!

Y no es para menos el que por fin hayan procedido de esa manera las autoridades municipales, por como fuera una reyerta que se saliera de control, a tal grado que cuando llegaron los policías municipales fueron agredidos por la enardecida chamacada que estaba en ese céntrico establecimiento, de ahí que después de un zipizape detuvieran a 16 jovencitos, que de seguro no andaban “en sus cinco sentidos”. ¿Qué no?

Correo electrónico: [email protected]