Secuestran hampones a policía federal

Un integrante de la Policía Federal (PF) fue secuestrado en Veracruz, confirmó este lunes el Fiscal General del Estado, Jorge Winckler Ortiz.

Ante el cuestionamiento, Winckler Ortiz rechazó que el video que circula en redes sociales corresponda al plagio del que tuvieron conocimiento los encargados de la seguridad estatal.

“Se tiene conocimiento de este hecho, porque se ha compartido en la mesa de seguridad estatal”, indicó, “pero el tema lo está tratando directamente la Federación. Por así solicitarlo la familia, no lo tiene a su cargo la Fiscalía.

“El video que circula en redes sociales no es el video del momento de la privación de la libertad del compañero de la Policía Federal”, agregó.

Desde el pasado 17 de febrero, en redes comenzó a circular un video que se asegura corresponde al plagio de un policía federal en la zona centro de Veracruz.

Sin embargo, otras versiones sobre la misma grabación refieren que la víctima del secuestro no es uniformado federal, y que éste ocurrió en una vía de Guanajuato.