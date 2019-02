Se podrán actualizar las aplicaciones de Android preinstaladas sin iniciar sesión en Google

Google podría comenzar en breve a actualizar automáticamente las aplicaciones que están precargadas en su nuevo teléfono inteligente del sistema operativo Android, incluso sin que inicie la sesión en su cuenta, informa el portal especializado Android Headlines.

Según explica el portal, normalmente para configurar un teléfono nuevo o hacer un restablecimiento de las configuraciones, es necesario iniciar sesión en su cuenta de Google para poder acceder a Play Store. No obstante, algunas personas no lo hacen, por lo que las aplicaciones preinstaladas no recibirán actualizaciones, dado que Play Store no funciona sin una cuenta de Google iniciada.

Android Headlines también asegura que Google ya ha comenzado a enviar correos electrónicos a los desarrolladores de las aplicaciones para que verifiquen que las nuevas versiones de sus ‘apps’ funcionen con y sin una cuenta iniciada. Google señala que los usuarios podrán desactivar o activar esta opción.

El gigante tecnológico también especifica que la nueva función se activará solo en los dispositivos con la versión Lollipop del sistema operativo Android, lanzada en el 2015, o versiones posteriores.

Fuente: actualidad.rt