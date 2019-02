Dicen que ellas integran chat contra Yalitza Aparicio

A días de darse a conocer sobre la supuesta existencia de un chat creado por actrices con toda la intención de impedir que Yalitza Aparicio sea considerada para el Ariel, los nombres de algunas de sus integrantes comienzan a surgir.

“La que empezó con todo eso fue Giovanna Zacarías; una actriz que ha trabajado en cine, pero que no ha tenido una carrera brillante”, dijo una persona TV Notas. “Karla Souza, Martha Higareda y Ana Claudia Talancón armaron todo esto”, agregó la fuente.

“Cuando salió en la portada de la revista Vogue (diciembre 2018), vino lo peor; decían que ella no era nadie para estar ahí y que no era justo que ‘cualquiera’ llegara tan lejos. Y cuando Roma se llevó el Globo de Oro al Mejor Director y a Yalitza la tomaron más en cuenta para varios reconocimientos, se molestaron mucho más”, agregó.

No obstante algo no cuadra en la historia pues, curiosamente, varias semanas atrás Souza se dijo orgullosa de ser representada por la protagonista de “Roma”.

“Gracias por ser un modelo a seguir digno de admiración para mi hija. Gracias por recordarme por qué amo mi trabajo. Gracias por tu autenticidad y por romper barreras. Es un placer para mí el poder llamarte amiga y colega. ¡Felicidades!”, citó en aquel momento.

Dicha felicitación no concuerda con la fuente anónima, que dice que estas actrices “empezaron a decir que Yalitza no haría nada más como actriz; así que mejor disfrutara de la fama el tiempo que le durara, porque no tendría más”.

Fuente: SDP noticias