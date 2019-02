AMLO no renovará contratos con Fórmula 1

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que no renovará los contratos con la Fórmula 1 para la organización del Gran Premio de México, debido a que los recursos previstos para ese espectáculo ahora están comprometidos con proyectos como el Tren Maya.

En conferencia de prensa matutina, el mandatario fue cuestionado sobre la posición de su gobierno respecto a la renovación del acuerdo con la marca internacional, debido a que el plazo para refrendar la vinculación vence el próximo 28 de febrero. López Obrador dijo desconocer los términos generales del contrato, pero advirtió que si se requiere de participación (económica) del gobierno federal, la posibilidad de renovación es escasa.

“No sé cómo estén los contratos de la F1. Si no están firmados ya no vamos a poder, porque en algunos casos estos eventos se financiaban con el Fondo del Fomento al Turismo y ya ese fondo está comprometido para la construcción del Tren Maya. Vamos a revisar los contratos. Si no implica dinero, yo avalo, estoy de acuerdo. El asunto es si tenemos que aportar. Yo soy un poco cicatero en estos casos”.

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR

Respecto a la relación con la NFL, el titular del Ejecutivo federal señaló que se respetarán los compromisos adquiridos, entre los que se incluyen diversos partidos de temporada regular en territorio mexicano. Además, reiteró su intención de promover escuelas de futbol, futbol americano y béisbol en el país.

El contrato multianual con la F1 vence este 2019 y su esquema de participación es tripartita: gobierno federal, de la Ciudad de México e iniciativa privada. En tanto, el acuerdo con la NFL vence hasta el 2021 y este año el Estadio Azteca albergará un nuevo partido de temporada regular, con los equipos a enfrentarse aún por confirmar.

Fuente: SDP noticias