Abre FGJE tres líneas de investigación

Carmen Chávez Mada

El vicefiscal de Investigaciones, Gustavo Bustamante Pérez, dijo que se investigan nexos familiares, laborales y los hallados en el lugar del crimen, pero descartó que sea un ataque a la libre expresión

Ninguna persona detenida tiene la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) a más de 40 horas de la agresión con armas de fuego contra dos comunicadores en Hermosillo, donde uno falleció y otro resultó herido, hasta el momento sigue tres líneas de investigación.

En rueda de prensa, Gustavo Bustamante Pérez, vice fiscal de Investigaciones de la FGJE, informó que hasta el momento las líneas de investigación sobre el ataque que sufrieron Reynaldo López Salas y Carlos Cota son: la relacionada con los indicios encontrados en la escena del crimen, por lo que se debe de considerar toda para investigar.

“Otro es el entorno familiar, que tiene que ver con la información proporcionada y la que sigan proporcionando familiares, amigos y todo el círculo cercano a la familia”, abundó el funcionario estatal.

Otra línea es el entorno laboral, en la cual se incluirá la labor realizada como periodistas, tanto en las empresas donde trabajaron anteriormente como las personas relacionadas donde prestaban sus servicios profesionales en fecha reciente, argumentó.

Ninguna línea es más fuerte que otras, las tres se investigarán con el mismo interés, cada una puede derivar a otras, resaltó Bustamante Pérez.

Resaltó que no se encontraron armas en el vehículo donde viajaban las víctimas ni a un lado de ellas, descartando versiones de que habían respondido al ataque.

“La presunción de que ya los iban siguiendo, como sucedieron los hechos era prácticamente un hecho que los| iban siguiéndolos”, añadió.

De acuerdo a la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, los agredidos encuadran perfectamente en la definición de periodistas, por las actividades que desempeñaron y seguían desempeñando hasta el día de los hechos.

Con la información que se cuenta hasta el momento, no hay un dato sólido que ligue la agresión como consecuencia directa del trabajo que realizaban como periodistas, no hay antecedentes de que cubrieran fuentes policiacas o relacionadas al crimen organizado, por ello, no se puede afirmar que se trata de una afectación o afrenta a la libertad de expresión, resaltó.

“Ellos tienen carácter de periodistas y no descartamos que el motivo de la agresión pueda ser un ataque directo a la libertad de expresión, pero hasta este día, con las evidencias que contamos no podemos afirmar que el móvil de la agresión sea el trabajo directo como periodistas, de lo que ellos hayan hecho”, aclaró el Vice Fiscal.

Aunque no se tiene una notificación oficial, al parecer la Fiscalía General de la República (FGR) inicia una investigación sobre estos hechos, anotó.

“Es extraoficial, lo cierto es que el Código Nacional de Procedimientos Penales establece que tratándose de delitos cometidos contra periodistas y en donde se acredite una series de hipótesis, la propia federación por conducto de la Fiscalía General pueda atraer la investigación y no solo eso el Estado tiene la posibilidad, de acuerdo al artículo 21, pedir a la federación que atraiga y se haga cargo de la investigación”, detalló.