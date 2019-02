“Mete ruido” atentado a comunicadores

“Mete ruido” atentado a comunicadores…El que sí que vino no a “calentar la plaza”, si no que más bien la puso a “hervir”, es el sonado y mortal ataque armado perpetrado en esta Capital el pasado sábado en la tarde contra dos comunicadores, ocurrido en bulevar Serna, casi esquina con calle California, en la zona del Vado del Río, con saldo de un muerto y otro gravemente herido. De ese pelo.

Eso luego de que de carro a carro rafaguearan al locutor, Reynaldo López Salas, así como al ex conductor de noticias deportivas de Televisa-Hermosillo, Carlos Cota Rubio, en los momentos en que circulaban en un vehículo Chevrolet, de la línea Spark, color gris, de reciente modelo, y fueran blanco de los balazos disparados por los sicarios, muriendo el primero en el lugar y el segundo resultando lesionado. ¡Zaz!

Y tan a todas luces los pistoleros llevaban la consigna de consumar esa ejecución, como lo denota que a pesar que el conductor del auto tiroteado, que era Cota Rubio, lograra salir del mismo ya baleado, para internarse y tratar de refugiarse en un lote baldío que está a una lado de la citada vialidad, todavía lo siguieron para rematarlo, de ahí que recibiera 14 impactos en diferentes partes de su cuerpo. ¡Ups!

Luego entonces y por no ser un atentado más, si no uno en el que están involucradas personas relacionadas con los medios de comunicación, es que las especulaciones no se hicieran esperar, no obstante y que producto de las primera indagatoria por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado, luego se aclarara que es un suceso que nada tiene que ver con el ejercicio de la libertad de expresión.

Lo anterior al apuntillarse que una de las líneas de investigación apunta a que ese violento evento pudiera estar relacionado a actividades ilícitas de personas cercanas a uno de los agredidos, que extraoficialmente aflorara que es el caso de Cota, de ahí que dizque hasta escolta de protección ya le pusieran a la familia, lo que refuerza la versión de que lo confundieran por la unidad motriz que tripulaba. ¡Pácatelas!

Aunque será el sereno, pero el tipo de armas usadas y el calibre de las balas disparadas no deja lugar a dudas, por ser de las calibre .40 y .38 super, así como 7.62×39, que son de esas que no utilizan los gatilleros cualquiera, si no más bien a los que normalmente se les relaciona con el crimen organizado, de ahí que todo pinta para que termine siendo “un trompo para la uña” del delegado de la PGR, Pável Núñez.

Con todo y que de entrada se viera una reacción muy bien coordinada entre las distintas instituciones y corporaciones policíacas, así como las instancias investigadoras de los tres órdenes de gobierno, al implementar un operativo investigativo en conjunto, después de que los primeros en llegar a la escena del crimen fueran los de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), lo que denota que en todo están.

Así que por la trascendencia y características de ese acontecimiento, que son de los llamados de alto impacto, habrá que ver en qué termina el esclarecimiento del mismo, pero también la evolución que presente la salud de Cota, quien luego de ser sometido a varias cirugías, se debatía entre la vida y la muerte en terapia intensiva, después de sobrevivir a esa lamentable y sonada agresión. De ese tamaño.

Un ¡S.O.S! arresto de menores en “antro”…Vaya que la que debe ser una alerta o un ¡S.O.S!, y a todos los niveles, es la detención de la que fueran objeto el fin de semana 16 menores que alteraran el orden en las afueras del “antro” Jackarta, ubicado en bulevar Rodríguez y Guerrero, y es que al registrarse un sobrecupo pretendieron ingresar por la fuerza y es cuando se generara un zafarrancho. ¡Vóitelas!

Ya que ante el amotinamiento que se suscitara en ese exhibido centro nocturno, llegó a tal grado la zacapela, que tuvo que intervenir la Policía Municipal, y no sólo para desalojarlos de esa área, si no además para ordenar la cancelación de la fiesta, lo que pone de manifiesto que pudieran estarse yendo de paso, a la hora de promover esos reventones entre la chamacada que aún no alcanza la mayoría de edad.

De ahí que conociendo la verticalidad y “mano dura” con la que siempre se ha conducido la directora de Alcoholes en el Estado, Zaira Fernández, muy seguramente que ya debió haber jalado a cuentas a los regenteadores de ese mal afamado congal, que por lo que se ve, son de los que organizan esos fiestones con los que se sonsaca a esos todavía adolescentes, por aquello de que adolecen de un amplio criterio.

Aunado a que la advertencia también debe ser para los padres de familia, por el como hoy en día están los tiempos de “perdidos”, ante los excesos y desenfrenos que hay, de ahí el que mínimo deberían ver a donde acuden a divertirse sus hijos, aunque lo más recomendable sería que no les solapen que “le den vuelo a la hilacha” y obviamente que a la jarra, por ser lugares que se prestan para eso. ¿Qué no?

O séase que a raíz de ese zipizape y arrestos “en bola”, hay que checar del dato, tocante a como procederán en consecuencia contra el citado establecimiento de “diversión”, en aras de que se siente un precedente, a fin de que no vuelvan a presentarse tumultos similares que pudiera terminar mal, como sería en un posible enfrentamiento que desencadenara en violencia. Ni más ni menos.

Sigue la “Gober” abonándole a los jóvenes…Quien está claro que le continúa apostando y abonando al talento joven, es la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, y para prueba está el que en su viaje a Barcelona acordara con la organización Red Global Mx, que integran mexicanos en el exterior, el que los jóvenes sonorenses tengan la oportunidad de capacitarse en innovación y tecnología en España.

Pues en el encuentro que sostuviera con los miembros de ese organismo internacional, encabezados por la presidenta y fundadora, Ruth Contreras Espinosa, se mostraron en la mejor disposición de capacitar en sus diferentes programas innovadores a los talentos de Sonora y en apoyar al Gobierno estatal para mejorar su sistema de gobernanza, a través de una interacción más directa con los ciudadanos. ¡Qué tal!

A tal grado dan cuenta se le vio de motivada a Claudia con las oportunidades que ofrece Red Global Mx, como desarrollador de “cerebritos” mexicanos, en temas de investigación y convenios con universidades, que hasta hizo el compromiso de que el Instituto de Becas y Crédito Educativo respalde a los interesados en seguir su formación por esa vía, por ser una real alternativa para ampliar su preparación. Así el acierto.

Aún y cuando en lo inmediato pactaran el trabajar de la mano en la creación de una plataforma digital innovadora que permita fortalecer la actividad gubernamental, tendiente a fomentar el diálogo con los gobernados, que sería por medio de un sitio que mediría la calidad de los servicios y avances, que se basaría en atender las solicitudes e inquietudes ciudadanas y así estar en sintonía con las mayorías.

No obstante y que por estos lares no se está en pañales en ese sentido, de ahí que la Mandataria les planteara el eficientar el tipo de esos espacios virtuales que ya se tienen, como el Sonora Cumplido, Expedición de Actas del Registro Civil en línea, App Sonora Protege, Tuobra.mx, Compromisos Cumplidos, Sistema de Citas de Isssteson y App UNE para usuarios del transporte público, entre otros.

De Gimnasio del Estado a Arena Sonora…Al que le dieron no “una manita de gato”, si no más bien “un zarpazo de tigre”, es al hoy remodelado y modernizado ex Gimnasio del Estado, al que rebautizaran con el nombre de Arena Sonora, vía una inversión cercana a los $60 millones de pesos, con lo que la “Gober” Claudia Pavlovich le está cumpliendo al deporte sonorense. Así la diferencia.

Eso bajo la política de que por encima de las obras de relumbrón, en esta ocasión Pavlovich Arellano le está dando respuesta al sector de los deportistas y sonorenses en general, que merecen instalaciones más dignas para la práctica de esa actividad, así como para ser sede de toda clase de eventos, como la pasada competencia internacional de básquetbol infantil FIBA 2019 con la que se inaugurara.

Y es que después de esa rescatada que hicieran de ese inmueble, luego de que por décadas lo dejaran caer y deteriorarse, sí que ya hay un antes y un después, por lo flamante que quedara, con esa renovada de la que lo hicieran objeto, que hasta parece un complejo para la práctica deportiva al estilo gringo, por como se ve casi nuevo y con un rediseño que lo hace parecer diferente. A ese punto el cambiazo.

Es por eso de la positiva opinión generalizada que provocara, de que esa ahora llamada Arena Sonora es otra cosa, por como a ese viejo edificio lo rehabilitaran de todo a todo, desde lo hidráulico, pasando por lo eléctrico y las butacas de las gradas, porque antes la mitad eran de puro cemento “pelón”, además de la creación de un estacionamiento para 100 carros con el que no contaba, lo cual era inconcebible.

No en balde es que quien también se apuntara su “palomita”, es el Secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano (Sidur), Ricardo Martínez, por como le cumpliera a la Ejecutiva Estatal con esa encomienda.

