Invitan a López Obrador a develar placa de ‘La dama de negro’

A 25 años de vigencia en cartelera de la obra “La dama de negro”, el productor Antonio Calvo, los actores y el staff de producción, invitaron al presidente Andrés Manuel López Obrador, mediante una carta, a apadrinar su primer cuarto de siglo.

Al cumplir 10 años de temporada, López Obrador, entonces jefe de Gobierno del Distrito Federal, develó la placa conmemorativa de dicha puesta en escena.

“Cuando nos develó esa vez nos puso una condición. Se hizo en el Teatro de la Ciudad y nos pidió que todo el fin de semana tuviéramos la obra en precios populares. Lo hicimos y la fila de gente le daba vuelta a todo el recinto, mucha gente se quedó afuera”, recordó el productor.

El propósito es que esta vez se lleve a cabo en el Palacio de Bellas Artes, máximo recinto cultural en el país, por lo que esperan la respuesta del Ejecutivo federal.

“Esperamos la respuesta, pero también lanzamos el reto a la prensa para que durante las conferencias mañaneras le pregunten al presidente cuándo irá a develar la placa de ‘La dama de negro’. Quien lo haga aparecerá su nombre en la placa, así como un pase para dos personas para venir a ver la puesta en escena”, detalló.

El productor informó también que “La dama de negro” aparecerá en el billete alusivo de noviembre de la Lotería Nacional.

En tanto, la semana que viene se ofrecerán dos funciones de gala en el Teatro Metropólitan, y el cantante Pablo Montero les entregará un reconocimiento, debido a que se trata de la pieza teatral que a más personas ha convocado en dicho foro del Centro Histórico, pues llegaron a entrar 24 mil personas durante ocho funciones.

En el transcurso del año, en el lobby del Teatro Ofelia, también se proyecta montar una exposición con todas las placas que se han develado en los 25 años.

Antonio Calvo recordó que “La dama de negro” fue la primera obra en tener una página de Internet. A mucha gente se le hizo absurdo, pero a la postre les ha sido de mucha utilidad.

Ya son muchas las develaciones de placa de la puesta en escena. Las han llevado a cabo en el Panteón Civil Dolores, en la Catedral Metropolitana, en el Museo de Cera, en el Ángel de la Independencia, y una de ellas se hizo de manera virtual con la participación de mil fans.

El actor Alejandro Tommasi reveló que desde hace nueve años forma parte del elenco y ha participado en tres mil funciones, aproximadamente.

“‘La dama de negro’ es en la que más tiempo he estado, es la más noble, en la que más público me ha visto y me ha dado tantas satisfacciones”, resaltó, mientras que Patricia Perrín ha estado presente durante los 25 años.

“Gracias a que la obra es muy exitosa, a veces nos triplicamos o hasta cuatriplicamos las actrices para poder hacerla”, destacó.

Para celebrar los 25 años de dicho montaje, este domingo el elenco partió un pastel conmemorativo.