Halaga Tania Ruiz a EPN

En entrevista para la revista Quién dio detalles de la relación que mantiene actualmente con el político priista

Solo con el tiempo se sabrá si Tania Ruiz tendrá o no un romance con Enrique Peña Nieto, ex presidente de México.

La modelo será la portada de marzo de la revista Quién, y ahí dio detalles de la relación que mantiene actualmente con el político priista.

“Lo conozco, me llevo súper bien con él. Es una gran persona. Es muy diferente verlo en la tele a ya conocer a la persona. Es muy simpático. Enrique y yo somos amigos… el tiempo dirá”.

Hace unas semanas la modelo fue ligada sentimentalmente a Peña Nieto, luego de que fueran captados juntos en Madrid.

La semana pasada Ruiz dijo en una entrevista con El Gordo y la Flaca que está soltera.