Balaceras y muertos registra Hermosillo después de la entrega de nuevas patrullas

Mientras que a diario de habla de más patrullas para combatir la delincuencia en Hermosillo, las balaceras y atracos siguen de frente sin temor a la implementación de más vigilancia. Las colonias San Luis, Ranchito, Coloso y Las Pilas, fueron escenas de balaceras y crímenes sin que la policía municipal pudiera hacer algo para evitar las pérdidas humanas. Un policía se encuentra entre la vida y la muerte; El locutor, Reynaldo López Salas murió, mientras su compañero, el cronista deportivo, Carlos Cota, resultó herido, cuando fueron acribillados al hacer alto en un semáforo.

Una posible solución para que cese la violencia en Hermosillo, es la vigilancia de los miembros del Ejército Mexicano, como se está haciendo en el municipio de Cajeme. Los soldados imponen respeto y ellos no se prestan a chantajes, ni agarran “mordidas”, como se sabe que ocurre con los policías de los tres niveles de gobierno. Los soldados cumplen órdenes y no trabajan por turnos diarios, como sucede con los agentes municipales y estatales. Los policías tienen todo bajo control, ese no es ningún secreto, por lo que es necesaria la intervención de las fuerzas armadas.

En los hechos violentos que se celebraron en la semana, que terminó el sábado en Hermosillo, se sintió la presencia de los elementos del Ejército…En los hechos en donde fueron acribillados los comunicadores, Reynaldo López y Carlos Cota, prácticamente fue en las afueras de la Fiscalía Estatal de Justicia de Sonora, en el barrio Las Pilas. Sin embargo, no se logró la detención de los atacantes que utilizaron armas de alto poder; el cronista deportivo recibió 14 impactos de bala. Se dice que salió bien de las operaciones y que se encuentra delicado de salud, pero estable.

No sé de dónde salen tantas armas de fuego de todos los calibres, ya que cualquier vago de barrio anda bien armado. Hace falta más vigilancia en los cruces fronterizos con los Estados Unidos, pero también en los aeropuertos y pistas en donde aterrizan avionetas pequeñas. También es importante la destrucción de pistas clandestinas que se encuentran en los municipios de los pueblos del río de Sonora y la sierra. Se dice que muchos de los cargamentos pasan en camiones de pasajeros (turismo), procedentes de EU con destino a los diferentes municipios de la entidad.

Será “el sereno”, pero son muchas las armas que se circulan en Sonora sin que ninguna autoridad de cuanta…Las balaceras se realizan en todos los municipios, principalmente en Cajeme, Guaymas -Empalme, Nogales y Hermosillo, solo por citar a cinco… Se está muriendo mucha gente joven en Sonora, qué, por diversas causas, han tomado el camino equivocado y caídos en las garras de bandas del crimen organizado, que me supongo, son los que los “arman hasta los dientes”.

¿Para qué tanto brinco estando el suelo tan parejo?

Los usuarios de camiones urbanos de Hermosillo lo que buscan es un buen servicio, en donde las unidades lleguen a tiempo y que se pueda viajar cómodamente, sentados o de pie. La tecnología es importante, pero lo que se debe de buscar es atender a las miles de personas que por necesidad tienen que usar el transporte. Ojalá se pudiera prestar buen servicio y atención, para que todos pudiéremos utilizar los camiones para ir y venir a nuestros compromisos de trabajo y demás.

A través de cámaras de video vigilancia de alta definición y mediante el uso de una aplicación para celular diseñada con alta tecnología y de fácil acceso, los usuarios del transporte público contarán con un Sistema Integral de Transporte digno, funcional y seguro, informó Carlos Morales Buelna.

El director general de Transporte explicó que la convocatoria de licitación para la o las empresas interesadas incluye como requisito el desarrollo de una aplicación de ubicación de rutas, que sea de alta tecnología y fácil acceso, para brindar un servicio de calidad a las personas que utilizan el servicio de transporte.

Dentro de las especificaciones de la convocatoria para el nuevo Sistema Integral de Transporte, se pide, además, que las unidades estén equipadas con un sistema de video seguridad por medio de videocámaras inteligentes y deberá tener la posibilidad de grabar y preservar las imágenes por un periodo determinado para que puedan ser revisadas en caso de requerirse.

Este sistema deberá estar complementado con la aplicación de celular para que en caso de que el usuario se sienta inseguro pueda enviar mensajes SOS y ubicación en tiempo real a los contactos que cada uno registre y estas mismas alertas puedan vincularse con el C5i.

“Una especificación adicional, las unidades deben de contar con videocámaras inteligentes, las cuales es recomendable que se coloquen apuntando al frente del camión, al estribo de subida, y al pasillo interior del autobús; es necesario evaluar las propuestas donde las videocámaras guarden los videos durante 15 días en formatos de alta definición para una revisión posterior si es necesario”, indicó.

El titular de la Dirección General del Transporte informó que buscan contar con un mecanismo de recaudo electrónico en el que se puedan utilizar herramientas como el celular para que los usuarios realicen el pago del pasaje, así como un sistema que permita el pago con tarjetas prepago, de crédito y débito.

El funcionario estatal señaló que para el Gobierno del Estado es de suma importancia que los recursos sean administrados con la mayor transparencia por lo que la o las empresas deben ofrecer un fideicomiso de movilidad que garantice seguridad y transparencia del recaudo electrónico, de tal manera que se cree un sistema para un fideicomiso del transporte público.

Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso el próximo lunes, con el favor de Dios. Recuerden: En política no hay amigos, solo compromisos…

