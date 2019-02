Demanda al gobierno por no dejarlo casarse con laptop que desbordaba porno

No es nada anormal que tengamos cierto apego con objetos que nos resultan de gran valor por distintas razones, quizá porque fue muy costosa o porque alguien especial nos la dio; quizá porque nos ha acompañado en momentos especiales o porque nos recuerda a alguien. Hasta aquí todo bien, el problema es cuando a un objeto se le da tanto valor que incluso se te ocurre la magnífica idea de casarte con él.

Eso es exactamente lo que le pasa a Chris Sevier, un controversial hombre estadounidense que desde 2015 se ha aferrado a la idea de casarse con su computadora portatil que está llena de material pornográfico. Por su puesto, cada vez que lo ha intentado, su solicitud ha sido rechazada y por esa razón, actualmente ha demandado a Matt Bevin, el gobernador de Kentucky.

Pero esta no es la primera vez que Sevier hace un escándalo de este tipo pues en repetidas ocasiones se ha declarado públicamente Anti-Gay e incluso ha acusado a las autoridades de su país de cometer discriminación en su contra pues desea casarse con su mayor objeto de placer sexual, “igual que lo hacen los homosexuales” y no puede comprender por qué para él no está permitida la unión.

Y no ha sido sólo esto, tiempo atrás, Sevier demandó a Apple por “no advertirle sobre el contenido pornográfico” que podía ver con su laptop recién comprada y acuso a la compañía como la principal causante de su divorcio.

Fuente: SDP noticias