Se quedan las Chivas con Clásico Tapatío

La noche de Alexis Vega fue mágica: anotó un triplete para que las Chivas golearan 3-0 al Atlas.

Los fuegos artificiales que lucieron previo al partido en el Estadio Akron, fueron un inmejorable augurio para la victoria del Guadalajara sobre unos Zorros desdibujados y desconocidos.

Vega fue convocado por Gerardo Martino, técnico de la Selección Mexicana, para el primer micro-ciclo, y volvió a alzar la mano con una actuación que recordará por mucho tiempo.

El Guadalajara supo aprovechar a la perfección lo endeble que se mostró la zaga central rojinegra, con Nicolás Pareja y con Omar González. La lesión que sufrió Anderson Santamaría el martes en el entrenamiento fue clave en el desarrollo.

Pareja inició su primer partido como titular, en el lugar que dejó vacante Santamaría y eso significó una gran fiesta para Alan Pulido y Vega, quien fue el mejor elemento de la cancha.

El Guadalajara fue muy superior, sobre todo en el primer tiempo. Supo atacar a Clifford Aboagye, quien no es contención natural y no se diga a todos los defensas, excepto Édgar Zaldívar, quien se rescata de la pésima actuación.

A pesar de que al técnico Ángel Hoyos se estaba comiendo José Cardozo en el planteamiento, el argentino no modificó sus piezas. Sólo cambió a Pareja por Jorge Segura, otro zaguero que la pasó mal ante la convicción de Vega, Isaac Brizuela y Pulido.

El primer gol de la noche lo regaló Pareja. Pulido se avivó y le sacó el balón en una salida, luego cedió para Vega quien no perdonó al minuto 8.

Vega marcó un golazo para el segundo tanto, mismo que llegó luego de una excelsa jugada de Pulido; luego, para variar, aprovechó una mala decisión de Segura en la salida y marcó con frialdad su tercero.

El partido terminó en una fiesta total para los rojiblancos. Ganaron, golearon y se vieron mejor en la cancha. En medio del jolgorio, los que se salieron aplaudidos fueron Vega y Pulido.

La próxima jornada, el Atlas recibirá a los Tigres, el viernes 22, mientras que las Chivas visitarán a los Tuzos del Pachuca un día después.