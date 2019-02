Reúne Buki a Lucero y Mijares

Después su matrimonio y de un sonado divorcio, Lucero y Mijares conservan buena amistad por el bien de sus dos hijos y de ellos mismos. Tanto, que hasta están dispuestos a trabajar juntos.

Los cantantes serán los invitados especiales de Marco Antonio Solís en el festejo por sus 48 años de trayectoria, una gira que llegará el 22 de marzo al Foro Sol de la Ciudad de México y el 30 del mismo mes al Estadio Universitario de Monterrey.

“Manuel y yo somos muy buenos amigos; además de que lo admiro mucho como cantante, como artista, me sé todas sus canciones, así que no tengo un solo problema en compartir el escenario con él.

“En esta ocasión, él también va como invitado al show de Marco y va a estar padrísimo.

“Creo que todos vamos a hacer una colaboración con El Buki; ahora Manuel acaba de grabar un dueto con él, en su disco más reciente, en el de Rompecabezas, y les quedó buenísimo”, compartió la intérprete.

La llamada “Novia de América” y Mijares se unieron en matrimonio el 18 de enero de 1997 en una boda que fue atestiguada, no sólo por el ex presidente Ernesto Zedillo y figuras de la farándula como María Félix, Angélica María, Yuri, Raúl Velasco, Verónica Castro y Jacobo Zabludovsky, sino además de millones de mexicanos en televisión.

El fruto de su matrimonio son dos hijos: Lucerito y José Manuel.

“Yo encantada de compartir con él, pues, bueno, si compartimos a nuestros hijos, y la verdad es que hablamos muchísimo y compartimos muchas cosas por ellos”.

Tras 14 años de casados, Lucero y Mijares anunciaron su divorcio el 4 de marzo de 2011.

“Estamos siempre muy al tanto de la vida del otro, porque nos tenemos mucho respeto, mucho afecto”, agregó la actriz y conductora, quien también se presentará el 24 de mayo en el Auditorio Nacional.