Retiene su título Leo Santa Cruz

Leo Santa Cruz despachó sin problemas a su rival en turno y ya piensa en unificar títulos.

El michoacano retuvo su corona Pluma de Asociación Mundial de Boxeo (AMB) al derrotar por decisión unánime al también mexicano Rafael Rivera en el Teatro Microsoft de Los Ángeles.

Los tres jueces vieron ganar a Santa Cruz por 119-109 ante un tijuanense que mostró más corazón que boxeo.

A pesar de dominar el combate, Leo no se sintió satisfecho. El nocaut no llegó, pero espera mejorar para su siguiente combate, que espera sea pronto.

“Traté de dar lo mejor de mí, hice lo que pude. Me gustaría dar mucho más, pero Rafael Rivera es bastante bueno. Fue una pelea difícil”, aseguró el campeón.

Eso sí, el michoacano está agradecido con Dios por dejarle tener otra vez a su padre en la esquina.

José Santa Cruz, quien es también su entrenador lucha actualmente contra el cáncer de médula ósea.

“Significa el mundo para mí que esté mi padre en la esquina. Cuando me subo al ring no quiero decepcionar a mi papá. Quiero inspirarlo para que siga luchando contra el cáncer”, comentó el monarca, quien con este triunfo mejoró su marca a 36 victorias -19 de ellas por nocaut- una derrota y un empate.

El plan de Santa Cruz es enfrentar a otro campeón, aunque ya tiene en mente a sus rivales.

Una de las opciones es hacer una tercera pelea contra el europeo Carl Frampton, al igual quiere enfrentar al estadounidense Gary Russell Jr. o al mexicano Óscar Valdez.

“Quiero unificar los cinturones y la idea es pelear tres veces este año, con suerte en junio o julio podría regresar a pelear”, expresó el michoacano, quien realizó la tercera defensa de su cetro.