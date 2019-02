Paga Isssteson viáticos a domicilio a 394 derechohabientes

Con ello se ahorra el traslado y tiempo para recibir el servicio

Un total de 519 trámites de pago de viáticos que suman un monto de 310 mil 368 pesos, realizó Isssteson a domicilio al acudir personal del Instituto hasta las ciudades de origen de 394 derechohabientes, ahorrándoles traslados y tiempo para recibir dicho servicio.

Se trata de afiliados de organismos como Cobach, Cecytes, Universidad Tecnológica del Sur de Sonora, Itson, Icatson, Universidad Estatal de Sonora, Itesca, Junta de Caminos, así como de los Ayuntamientos, Gobierno del Estado y del Magisterio en Ciudad Obregón, Navojoa, Álamos, Etchojoa y Huatabampo, quienes obtuvieron su pago inmediato.

Una de las beneficiarias es la señora Rosa María Hurtado Escalante, quien se dijo agradecida por recibir su pago de viáticos en la Policlínica Siglo XXI Isssteson en Navojoa, ya que, debido a un padecimiento en el paladar, tiene que viajar constamente a Ciudad Obregón, donde es atendida por personal especializado del Instituto.

“Le agradezco infinitamente a la gobernadora (Claudia Pavlovich Arellano) y al director general de Isssteson (Pedro Ángel Contreras López) por la gran ayuda del pago de viáticos que me han brindado, porque la verdad son muchos gastos los que he tenido y le agradezco infinitamente”, dijo doña Rosa María.

Asimismo, en Cajeme, Aarón Daniel Ibarra Sánchez señaló que este nuevo servicio les lleva “prácticamente a domicilio” el pago, mientras que la maestra jubilada Minerva Campa Alapisco, aprovechó también para agradecer el servicio.

En Huatabampo la maestra Clara Leticia Barreras Balderrama dio las gracias por el pago, mientras que la esposa del profesor Miguel Ángel Estrella reconoció a la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano por haber implementado el pago de viáticos en aquella ciudad.

El trámite del pago de ayuda para traslado a pacientes foráneos, conocido como pago de viáticos, se genera cuando los derechohabientes tienen que acudir de su ciudad de origen a otra para recibir atención médica especializada de Isssteson.

Con este nuevo servicio de pago de viáticos en las ciudades, derechohabientes del Instituto ya no tuvieron que trasladarse hasta la capital sonorense, evitando contratiempos, problemas y generando un ahorro a sus bolsillos