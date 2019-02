Ofrecen “juegazo” Tigres y Rayos

No defraudó el partido en el Estadio Universitario, donde los Tigres le ganaron por 3-2 a un Necaxa, que creyó haber alcanzado el empate a un minuto del final, pero le anularon un gol en una decisión que el árbitro tuvo que revisar con el VAR.

Después de 90 minutos intensos y de un partido de ida y vuelta, los felinos sostuvieron un triunfo que les permite llegar a 16 puntos, a uno de los Rayados en la pelea por la cima del Torneo Clausura 2019.

En el desenlace del segundo lugar de la liga y el cuarto fueron claves los dos goles de André-Pierre Gignac, quien llegó a 99 con los Tigres y se puso a tres de Tomás Boy, el máximo goleador en la historia del club.

En un partido vertiginoso, Gignac regaló un gol inolvidable para abrir el marcador, cuando el partido ya lucía complicado.

De espaldas a la portería no hay mucho qué hacer, eso lo supusieron todos en el Uni, los que estaban en el campo y los que lo veían en las tribunas, pero los genios como el francés siempre encuentran la forma de hacer lo “imposible”.

El galo se sacó un gol de la chistera, detuvo el balón y luego le dio “de taquito” para vencer a Hugo González a los 39′.

Así tomaron ventaja los Tigres, ante un Necaxa que le supo jugar a los auriazules y nunca claudicó.

Antes de recibir el gol de Gignac, un disparo de Martín Barragán se desvió en Luis Rodríguez y un zurdazo de Sepúlveda dio en el poste. Y después de la genialidad del francés, el Necaxa no se “descargó” y casi lo empata, cuando Venegas casi marca un autogol.

El equipo dirigido por Guillermo Vázquez alcanzó el empate a los 54′ con un gol de Brian Fernández, de forma merecida.

Sin embargo, sólo tres minutos después Gignac logró el 2-1 con un cabezazo a pase del recién ingresado Javier Aquino.

Fue el noveno gol que Gignac le marca a Hugo González, quien es el portero al que más tantos le ha marcado junto a Thiago Volpi. Para el francés fue su quinto gol en el torneo, a uno de Fernández y a dos del rayado Rogelio Funes Mori.

A los 79′, Enner Valencia hizo un golazo con una jugada personal con túnel incluido para poner el 3-1.

Aun así, el juego no estaba decidido, así lo determinó el inquebrantable espíritu del Necaxa que había venido de atrás contra Lobos BUAP y Chivas en juegos anteriores para rescatar, por lo menos, un empate y esta vez cerca estuvieron de repetir la hazaña.

Contreras puso el 3-2 a los 86′; y a los 89′, Fernández parecía haber logrado el gol de la igualada, pero marcaron fuera de lugar.

En la cabina del VAR hubo dudas sobre la marcación original y conminaron al árbitro Francisco Chacón a revisar la jugada en la pantalla. El silbante confirmó que Fernández estaba adelantado.

Respiraron los Tigres que mantienen el paso en la parte alta de la tabla general, mientras Gignac amenaza a Boy.