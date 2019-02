Indagan agresión contra un menor

Leandro, alumno de preescolar, terminó con un pulmón perforado tras presuntamente haber sido agredido por sus compañeros en el municipio de Comalá, Colima.

Julián Ascencio Antonio, padre del menor de cinco años, detalló que su hijo permanece internado en terapia intensiva del Hospital Regional del Estado.

“Lo tumbaron sus compañeros, se le encimaron y luego lo patearon, debido a eso se le quebró una costilla que le perforó su pulmón y además se le abrió la tráquea”, explicó.

Los hechos ocurrieron la mañana del miércoles 6 de febrero en la escuela José Juan Ortega, ubicado en la comunidad de Suchitlán.

Sin embargo, las autoridades del plantel no le informaron lo sucedido al papá, quien se percató de las lesiones hasta la tarde ya en su casa.

“A mí no me hablaron de la escuela, mi mamá fue a recoger a Leandro y él decía que le dolía la garganta, yo le veía los hombros más arriba de lo normal y el pecho inflamado”, comentó.

La Secretaría de Educación informó que la Subdirección de Asuntos Jurídicos y Laborales colabora con la Fiscalía General del Estado en la indagatoria correspondiente.

La institución pidió a la población evitar replicar especulaciones y respetar los tiempos para el desarrollo de la investigación, la cual determinará las causas probables de la situación actual del alumno de preescolar.

La Secretaría aseveró que cubrirá los gastos que se generen por la atención médica del alumno afectado.