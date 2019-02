Concluye preinscripción en línea para nivel básico

Representan el 90 por ciento de la matrícula esperada para el próximo ciclo escolar en preescolar, primaria y secundaria

Con éxito concluyó el proceso de Preinscripción en Línea 2019, al lograr en 15 días el registro de más de 121 mil alumnos de primer ingreso a preescolar, primero de primaria y primero de secundaria, anunció el titular de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC), Víctor Guerrero González.

Precisó que a las 24 horas de este viernes 15 de febrero cerró el sistema de Preinscripción en Línea a través del portal www.yoremia.org.

Guerrero González indicó que los alumnos preinscritos significan alrededor del 90 por ciento de la matrícula esperada según el número de nacimientos y egresados que se prevé de preescolar y primaria.

De los alumnos preinscritos, indicó el secretario de Educación, 34 mil 661 corresponden a preescolar; 40 mil 691 a primero de primaria y 45 mil 688 a primero de secundaria, de los cuales el 91.20 por ciento ya tienen una escuela asignada.

“Mejoramos en todos los sentidos, desde la eliminación de filas y horas de espera para llenar formatos en las escuelas, hasta el proceso de validación de datos de los menores en el sistema, el cual fue más rápido ya que cada padre y madre de familia o tutor verificó la información en línea ingresando sólo la CURP”, apuntó.

Este innovador sistema, dijo Víctor Guerrero González, fue creado y operado por personal de la SEC, por lo que no representa un gasto extra.

Se enfoca, dijo, en la comodidad de la comunidad escolar y la eficiencia en tener los datos necesarios para planear el inicio del ciclo escolar 2019 – 2020.

La plataforma www.yoremia.org operó las 24 horas sin interrupciones y el registro de datos ocupó máximo 10 minutos desde cualquier computadora o dispositivo electrónico con acceso a internet.

Resaltó la coordinación con la Dirección General del Registro Civil, que facilitó el proceso de Preinscripción en Línea, debido a que la SEC tuvo acceso a la base de datos de todos los menores nacidos en la entidad, por lo que no se requirió el acta de nacimiento en este proceso.

La SEC, subrayó, continuará con las asignaciones hasta que cada menor preinscrito cuente con una escuela asignada, así como el registro directamente en los planteles para quienes no lo realizaron a través de internet, y el personal educativo brindará orientación y apoyo a padres, madres o tutores que lo soliciten.

Guerrero González agradeció a jefes de sector, supervisores escolares, directivos, docentes y personal de las diferentes delegaciones de la SEC en la entidad, por el profesionalismo y sensibilidad mostrados durante las preinscripciones.

Recordó que la información recopilada permitirá planear, con precisión y anticipación, el ciclo escolar 2019-2020 para tener un inicio de clases ordenado.