Trabajan bajo protesta Bomberos de Hermosillo

Por inconsistencias en los pagos de quincena, elementos de Bomberos laboraron ayer bajo protesta, y colocaron una bandera rojinegra en la estación central.

El grupo de socorristas señaló que decidieron declararse en protesta para recibir atención de parte de la alcaldesa Célida López Cárdenas, para acordar un arreglo a dicha situación.

“El trabajo de un bombero es muy demandante, necesitamos trabajar abiertos, libres, sin estrés y el Ayuntamiento no está permitiendo que nuestra labor así sea”, mencionó Jesús Díaz, vocero del movimiento.

Anunció que la medida se implementó sólo por el viernes y se espera una respuesta satisfactoria de parte del Ayuntamiento para el lunes, o de lo contrario “se tomarán otras medidas, sin afectar a la sociedad”.

“Si no se soluciona tendremos que pensar en un Plan B, pero es importante que la sociedad sepa que ellos no deben pagar las consecuencias, no tienen que tener miedo o preocupación de que se pudieran suspender labores”, explicó.

Bomberos va a trabajar como lo ha hecho siempre porque tiene un compromiso con la sociedad, que siempre ha cumplido, reiteró.

Los requerimientos

La manifestación de inconformidad es en el sentido del pago incumplido de las quincenas, lo cual se acordó en mesa de negociación y “a 10 días el Ayuntamiento rompe el pacto”, manifestó.

“Es el mismo sueldo con el que nos encontró la alcaldesa, no estamos pidiendo aumento, lo que queremos es que se respeten los pagos establecidos”, indicó.

Díaz agregó que hay muchos puntos que dialogar con la alcaldesa, entre ellos la dotación de equipo y uniformes.

“Es necesario que la alcaldesa sepa que tenemos tres años sin recibir un uniforme, los que portamos los tenemos por voluntad de querer ser identificados como tales, pero no tenemos por qué estar pagándolos, esa es responsabilidad del Ayuntamiento para que tengamos un buen desempeño”, resaltó.

Aparte de comprar los uniformes, no llega el sueldo, entonces “¿A dónde vamos a parar?”, señaló.

“Lo que queremos es que no nos quiten nuestro sueldo, no estamos pisoteando la ley, estamos en derecho de manifestarnos y exigir que nos llegue el sueldo justo.

“No queremos dar lástima, es injusto lo que están haciendo con Bomberos, y no sólo aquí, eso es en todo el Estado; ya no vamos a dar lástima, vamos a exigir lo justo”, puntualizó.