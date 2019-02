Harán tianguis de vehículos blindado$

“$e la tenían guardada” a ex “Presimun”

Mantendrán sin alza las tarifas de CFE

Cumple palabra el de Servicios Públicos

Harán un tianguis de vehículos blindado$…Quien como parte del plan de austeridad de su gobierno, sí que está agarrando corte parejo, a la hora de vender lo que sea un exce$o, es el “Presi” de la Nación, Andrés Manuel López Obrador, y para prueba está el que anunciara un tianguis para rematar todos los vehículos de lujo y blindados con los que cuenta la administración federal. De ese pelo.

Lo que confirma que va en serio lo de la política de López Obrador de bajarle a los gastos superfluos, al no sólo limitarse a deshacerse del avión presidencial, para ahora viajar en vuelos comerciales, sino que también pondrá en venta toda la flotilla de autos y aeronaves gubernamentales, para lo cual el venidero 23 y 24 de febrero harán una vendimia “fifí” en la base área de Santa Lucía. De ese vuelo.

Pues con el fin de obtener alrededor de $100 millones de pesos, que destinarán a la Guardia Nacional, subastarán 171 camionetas con blindaje y semiblindadas, siete tractocamiones, 23 pick up, nueve automóviles compactos, 30 motocicletas, 12 camiones, dos tractores agrícolas, dos autobuses, cinco remolques, un Audi y un BMV blindados, así como 76 aviones, entre ellos hasta helicópteros. ¡Zaz!

O séase que de esa forma es que Andrés Manuel se está “blindando” contra la tentación y las condiciones que propician la corrupción, al estar atacando prácticas de di$pendio$ que por siempre habían sido condenadas por las mayorías, por de a cómo los funcionarios en el poder oficial vivían como reyes a costillas de “Juan Pueblo”, de ahí el porque sea una medida de lo más aplaudida y no es para menos.

Si se toma en cuenta que nunca había dinero que alcanzara, por como se lo despilfarraban en sus comodidades y excentricidades, de ahí que con esas disposiciones, como las que está aplicando el morenista de AMLO, de entrada está exhibiendo a los que le antecedieron, porque igual de derrochadores fueron los priístas, como después los panistas que llegaran con el bocón del ex Presidente, Vicente Fox.

Y tan no se necesitan esos carrazos para los altos jefes, que ahí tienen que en la reciente visita a México del Mandatario de España, Pedro Sánchez Pérez-Castejón, López Obrador lo trasladó en su democrático Jettita, aunado a que siempre ha existido el sentir ciudadano, de que deberían comprarse sus propios “carrácteres”, con los buenos sueldazos que les pagan, que superan los $100 mil pesos mensuales.

“$e la tenían guardada” a ex “Presimun”…Y a las quinientas, pero los que por fin se están apuntando una buena, son los Fiscalía Anticorrupción del Estado de Sonora (FAS), con la sorpresiva detención que hicieran del ex Presidente Municipal de Agua Prieta, Francisco Javier Carrera, quien en el 2012 entrara de interino por el mal afamado ex alcalde, Vicente “El Mijito” Terán. ¡Vóítelas!

Porque resulta que después de siete años, hasta ahora le están fincando responsabilidades a Carrera Hernández, quien se desempeñara en esa alcaldía de marzo a septiembre del citado año, por el delito de Uso Indebido de Atribuciones y Facultades, al utilizar recursos públicos para otro fin que no estaban destinados, por un monto de un millón 430 mil pesos, los cuales afectaron al erario y los ciudadanos.

De ahí que de ser encontrado culpable el recomendado de Terán Iribe, en base al Artículo 188 del Código Penal de Sonora pudiera alcanzar una pena de entre seis meses a tres años de prisión, así como a una multa de 60 a 350 días, además de la inhabilitación de seis meses a tres años para ejercer un empleo, cargo o comisión pública, y todo por desviar esa “lana” para otra área que no era la indicada. ¡Ñácas!

Y tan ese caso del que al “Mijito” Terán le quedara mal podría seguir dando de que hablar y no precisamente para bien, que lo que son los de la FAS ya adelantaran que las investigaciones continúan, a tal grado de que en los próximos días tal vez ejerzan acción penal contra más ex servidores públicos involucrados en ese proceso que tiene que ver con malos manejos de los dineros de “Juan Pueblo”.

No obstante y que sea un hecho que no es de los más trascendentes o de los que se esperan que se resuelvan contra los ex funcionarios del Padre$i$mo, a los que todavía “tienen en capilla”, si se toma en cuanta que a esos presuntos “manotello$” de Francisco Javier nadie los tenía en el radar, hasta que ahora los sacaran a la luz pública, con lo que fuera su arresto, aunque es obvio que alcanza fianza. ¡Pácatelas!

Mantendrán sin alza las tarifas de CFE…Si por la víspera se saca el día, la que ya tuvo un positivo eco, es la gestión que desde diciembre ha venido haciendo la “Gober”, Claudia Pavlovich, para que en la región continúe el subsidio de la CFE que ha regido durante los últimos años para los usuarios de tarifa doméstica en todos los municipios y así hacer frente a los calorones del ardiente verano. ¡Órale!

Y muestra de ello es la buena nueva que esta semana diera a conocer en su madrugadora rueda de prensa el Ejecutivo Federal, Andrés Manuel López Obrador, al adelantar que se mantendrán las tarifas eléctricas para el Norte del País, ya que no se incrementarán y por el contrario el objetivo es que tiendan a disminuir, conforme la Comisión Federal de Electricidad (CFE) empiece a ser más eficiente. ¡Qué tal!

En lo que es un alentador anuncio de López Obrador, que muy seguramente que “le quitó un peso de encima” a Pavlovich Arellano, por el impacto negativo que habría tenido en la economía de los sonorenses, el que hubieran optado por cancelar esa subsidiada que se otorga mediante la llamada tarifa 1F, debido a que en Sonora y Baja California se pagan recibos muy abultados por las altas temperaturas.

Ya que palabras más, palabras menos, lo que es Andrés Manuel aseveró o empeñó su palabra, en que “El compromiso es que no aumente el precio de la energía en términos reales, ese es el compromiso. En la medida de nuestras posibilidades, cuando se vaya rescatando la industria eléctrica y la industria petrolera, bajar los costos para ser competitivos con el mercado mundial”. ¿Cómo la ven?

Eso bajo la base de que en su gestión la mira estará puesta en hacer más productivas tanto a la “Comisión”, como a Petróleos Mexicanos (Pemex), cosa que anticipara que pretenden logara a mitad de su sexenio, de ahí que empezaran por combatir las fugas como las del huachicoleo o robo de gasolina, aunque igual no descartan que se haga lo mismo con lo que es el rubro eléctrico. Ni más ni menos.

Cumple palabra el de Servicios Públicos…El que está dando muestras de tener palabra y de saber de lo que habla, es el director de Servicios Públicos Municipales, Norberto Barraza, por la buena nueva que acaba de ventilar, de que a partir del próximo “San Lunes” el Ayuntamiento de Hermosillo volverá a ofrecer el servicio de recolección de basura dos veces por semana. Así el avance.

Con lo que está de más el señalar que Barraza Almazán y compañía le estarán dando respuesta a una de las demandas más sentidas de la ciudadanía, después de que al inicio de la presente administración municipal se vieran en la necesidad de reducir a un día semanal esa recogida de desperdicios por la falta de carros recolectores, que es por lo que le arrendaran una treintena a la empresa Clear Leasing.

Porque de acuerdo a lo adelantado por el movido funcionario, con la llegada de la primera mitad de esos nuevos camiones ya sumarán 65 los que estarán en circulación, con los que recorrerán 105 rutas diarias, en un horario de 05:00 a 18:00 horas, cuando hasta ahora únicamente atienden 52, de ahí que serán más del doble, con lo que agregarán alrededor de mil cuatrocientas viviendas por las que pasarán.

Y con respecto a los días en que harán esos recorridos, adelantó que para que los ciudadanos no se compliquen la vida y mucho menos se confundan, serán los mismos que antes, o séase lunes y jueves en la zona Centro; martes y jueves en el sur; en tanto que miércoles y sábado en el norte, con lo que sobra apuntar que ya no se seguirán llenando de basurerío en los domicilios. A ese punto la mejoría.

Ante lo que está de más el resaltar, que así está el rescate de esa área en la que despacha Norberto, con lo que está demostrando que sí que le entiende a ese ramo de la limpieza, por como en poco tiempo está normalizando lo que se había convertido en un caos, derivado de que por las pocas unidades que había, era muy irregular la prestación de esa limpia, al no cumplir con los horarios establecidos. ¡Tómala!

