Película de Pedro Infante, sin autorización

Lupita Infante, hija del fallecido Pedro Infante, dijo que ninguna empresa de streaming está autorizada para hacer una película sobre su padre, el Ídolo de Guamúchil, por lo que hizo un llamado para que se pongan en contacto con ella a fin de checar todos los detalles y de llegar a un acuerdo, poder realizar un contrato con el permiso correspondiente.

Durante una visita a la Casa Museo Pedro Infante, en la alcaldía de Cuajimalpa, aseguró que lo que hasta ahora existe es un contrato que originalmente se rubricó con otra persona, pero que era para una obra de teatro.

Puntualizó que el acuerdo que existe data de 2014 con el productor Frederick Ruider Campeón y vence en septiembre de 2019, pero es para hacer un montaje teatral.

Añadió que ahora que se pretende que sea una película, llamó a los directivos de la empresa de entretenimiento para aclarar la situación a fin de llegar a un acuerdo y realizar el rodaje o de plano, suspenderlo.

OMAR CHAPARRO NO DA LA TALLA

“Todo lo que se hace de Pedro Infante lo superviso para cuidar su imagen y lo único que sé de esa película es que es una ficción basada en su vida en la que se incluirán algunas canciones de mi padre”.

Respecto a Omar Chaparro, quien en su cuenta de Twitter manifestó su alegría por interpretar al fallecido cantante en la película para la empresa de streaming, dijo que él es su amigo, “pero que lo único que pudiera tener de mi padre es un corazón enorme, pero no da la talla para el personaje.”

“Sé que admira mucho a Pedro Infante. Hay gente que dice que está padre y otra que no le gusta, pero yo lo quiero mucho, me gusta, lo he visto disfrazado y haciendo cosas y tiene un corazón del tamaño del mundo”, dijo.

Lupita subrayó que la bioserie que se está planeando sobre su padre sigue su curso bajo la producción de Emilio Larrosa, la cual saldrá al aire hasta que Televisa lo avale.

“También hay autorización para una película biográfica, pero esa la podría llevar a cabo una casa cinematográfica internacional.”, aseguró.

Dio a conocer que hay otros proyectos en puerta sobre su padre. Por ejemplo, la propuesta de un musical, pero no hay nada concreto.

“Comenzaremos con la remodelación de esta Casa Museo Pedro Infante y de la cual les voy a informar, mientras seguiremos viendo el amor y el arraigo que la gente le sigue teniendo a mi padre, a quien han revivido en varias ocasiones, como sucede con los ídolos, al igual que ha pasado con artistas como Juan Gabriel y otros”, finalizó. (Con información de Notimex)