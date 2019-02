Analizan temas relacionados con el transporte

Carmen Chávez Mada

Los integrantes del Consejo Ciudadano del Transporte no tienen ningún inconveniente a que se haga una reforma constitucional o a la Ley General del Transporte del Estado para tratar la tarifa y otros temas, como las normas técnicas de calidad, informó Jesús Elierse Caballero Lagarda.

El presidente del Consejo agregó que es importante una revisión puntual del marco legal sobre la prestación del servicio para lograr una nueva propuesta encaminada a la construcción de una coordinación estatal o sistema estatal de movilidad de transporte que aglutine a las distintas autoridades involucradas en la modernización.

Referente al ajuste de la tarifa, Caballero Lagarda consideró que debe enmarcarse en un proceso que podría denominarse la quinta transformación, la primera transformación fue en los años 60-70´s cuando el esquema de trabajo era hombre-camión, la segunda con el sistema SUBA con la creación de empresa concentradora, la tercera con BUS Sonora y la cuarta con el sistema UNE.

“El ajuste la tarifa debe estar vinculada a la calidad en la prestación del servicio, que la frecuencia de paso no sea mayor a 15 minutos, las unidades tengan una antigüedad no mayor a los 10 años, tecnología de manera integral, creación de un fideicomiso para el manejo de los recursos, y que los programas de inversión en materia de transporte sean constantes y permanentes, para que no se vuelva a caer en crisis”, detalló.

Respecto a las inconformidades de los concesionarios, que le fueron requisadas las unidades con que operaban, por la convocatoria lanzada por el Gobierno del Estado para otorgar nuevas concesiones para el sistema de transporte de pasaje en Hermosillo, en el sentido que favorece a ciertos grupos, el Presidente del Consejo desestimó estas percepciones.

“Como toda convocatoria y licitación es nacional, es abierta, se pueden encontrar las bases publicadas en el portal de transparencia.

“Se publicó en los distintos medios de comunicación y cualquier persona moral o empresa interesada puede participar cumpliendo con los requerimientos”, puntualizó.