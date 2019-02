Dan una segura respuesta a Gobernadora

Se apunta una buena Secre de Seguridad

“Traen de encargo” al Centro Ecológico

Que son motocicleros un peligro latente

Dan una segura respuesta a Gobernadora…Con todo y que se habían tardado, pero a la que finalmente le están dando una positiva respuesta, es a la solicitud que la gobernadora Claudia Pavlovich le hiciera al Gobierno Federal, a fin de que incluyeran a Cajeme como uno de los municipios prioritarios en la estrategia nacional de seguridad, al incrementarse la presencia de agentes federales. De ese pelo.

Y para prueba está el que Pavlovich Arellano se reuniera con el subsecretario de Planeación, Prevención, Protección Civil y Coordinación, Leonel Efraín Cota Montaño, quien viniera a darle esa buena nueva, después de que inicialmente no se contemplara a Obregón en el plan nacional que hay para contrarrestar la inseguridad que en las ciudades más violentas de México, por lo que así está esa reconsideración.

No obstante y que esa gestión de Claudia hasta pilón tuviera, por como también trascendiera que la Secretaría de Marina-Armada de México tomara el control de la vigilancia en Guaymas y Empalme, de ahí que al igual que en la localidad cajemense, desde ya estén bien blindados por la Federación, a raíz de que es donde se han registrado más hecho de violencia representados por las ejecuciones. ¡Tómala!

Así que está de más el apuntillar, que con esa mayor presencia de la Policía Federal, representada por más elementos, se estará atacando de manera frontal la acción del crimen organizado en esas zonas, mismas que ya se habían convertido en “focos rojos”, lo que permitirá que se trabaje con una coordinación más estrecha, abonándole al fortalecimiento de la seguridad en esos municipios. ¿Qué no?

En lo que es un evidente y abierto respaldo, en el que a todas luces se ve la mano y el espaldarazo del secretario de Seguridad nacional, el sonorense de Alfonso Durazo Montaño, que es quien le ha estado “echando cerebro” en ese terreno para devolverle la tranquilidad a los mexicanos, sobre todo en las latitudes consideradas como más las peligrosas, como consecuencia de su alta incidencia delictiva.

Y tan Sonora es de los que ha aportando en ese ámbito y en lo que tiene que ver con inteligencia policial, que Cota también aprovechó para reunirse con los operadores del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5i), que fuera impulsado por el hoy titular de la Secretaría de Seguridad Pública en el Estado, David Anaya Cooley, para ver qué pueden retomar.

Si se toma en cuenta que el famoso C5i es un sistema de monitoreo que ha sido catalogado como un modelo a seguir a nivel País, a la hora de prevenir las acciones delictivas y perseguir a los maleantes, una vez que cometen sus fechorías, por ser el primer paso que ponen en práctica para ubicarlos, de ahí que se intuya que estén tratando de imitarlo y secundarlo, para que hay un mejor resultado anticrimen. ¡Órale!

Pero cualquiera que sea el caso, lo único cierto es que ya escucharan el exhorto de la Mandataria Estatal, en aras de ayudar a proteger a los sonorenses, principalmente en las mencionadas comunidad, antes de que las cosas se pongan “píor”, como lo refleja el que desde hace rato que ya superaran a Nogales, después de que antes era donde “mataban gratis”, ante lo que se espera la situación mejore. ¡Glúp!!

Se apunta una buena Secre de Seguridad…Al que vaya que hay que apuntarle una buena, es al Secretario de Seguridad Pública Estatal, David Anaya, como es esa de conectarle cámaras de vigilancia a las unidades de transporte urbano en Hermosillo, a fin de atender las emergencias que puedan registrarse a bordo de los camiones, más que nada las que tienen que ver con asaltos. De ese vuelo

Y es que a partir de lo ventilado por Anaya Cooley, está claro que la mejoría que habrá en los nuevos ruleteros que están por adquirirse, será a todos lo niveles, porque una de las características es que contarán con ese sistema para vigilarlos, lo que por principio será en beneficio de los sufridos usuarios, pero a la vez un apoyo para esa dependencia, porque les permitirá “echarles mucho ojos”. Así el dato.

Eso a partir de como ese servicio transporteril se había vuelto cada vez más inseguro, derivado de las asaltadas de las que habían venido siendo blanco los choferes, junto con los pasajeros, a los que robaban al parejo, hasta que no mataron a dos atracadores en plena faena, por rumbos del sector de la Universidad Tecnológica de Hermosillo (UTH), y es por lo que en el último se han calmado. Ni más ni menos.

De ahí el acierto de esa modalidad ventilada por David, para la cual anticipara que ya están preparados, con la finalidad de que dicha señal de auxilio desde esos vehículos de pasaje público sea captada, y en el acto pueda subida y recibida para brindar una atención policíaca inmediata y así tratar de minimizar cualquier hecho delincuencial y de todo tipo, como una forma de garantizarles la seguridad. ¡Qué tal!

Pues si bien se ignoran las fechas exactas en las que habría de operar ese nuevo esquema de rastreo en los “Rulas”, lo único que ya se da como un hecho, es que lo implementarán en esta Capital con el modernizado sistema que funcionará, de ahí que también se desconozca si todos contarán con el mismo o en su defecto solamente los que estén recién salidos de la agencia, que es lo que está por determinarse.

“Traen de encargo” al Centro Ecológico…Está más que claro que a los que ya agarraron de encargo, es a los despistados e inseguros del Centro Ecológico de Sonora (CES), del que es director Luis Francisco Molina Ruibal, por sólo así entenderse que hubieran sido objeto de un enésimo robo, ahora en el área de veterinaria, cuando ya antes les habían hurtado hasta una parte del cerco perimetral. ¡Zaz!

Sin embargo lo que es en esta ocasión, sí que “les entraron hasta la cocina”, por como los ladrones se apoderaron de un par de pistolas de inyección remota, dos adaptadores de aire comprimido de dióxido de carbono, nueve frascos de Ketamina, tres cajas de Zoletil, ambos anestésicos, dos cajas de dardos y dos tanques de dióxido de carbono, por lo que con eso ya nomás faltó que se llevaran hasta los tigres. ¡Palos!

Luego entonces a ese grado ha estado la aparente negligencia de Molina Ruibal y sus malas compañías, como lo exhibe el que ahora “les volaran” hasta medicamentos y herramientas de uso veterinario, como si tuvieran muchas, por suponerse que cuentan con guardias de seguridad para evitar esa clase de latrocinios, pero más que nada para impedir el posible escape de los animales. ¡Pácatelas!

Aunque a como esta vez “entraran como Juan por su casa” al CES, únicamente hay de dos sopas, o el que les están fallando los “veladuermes”, al no estar cumpliendo con su chamba, o simple y sencillamente no tienen un esquema para mantener vigilada a esa institución de conservación ecológica, de ahí el porque les han estado “pegando llegue tras llegue” y no es para menos. Así la descobijada.

Aún y cuando al que también le toca su parte de esa ineficiencia, es la mandamás o menos de la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable (Cedes), Luis Carlos Romo Salazar, por ser la instancia de la que depende el Ecológico, al ponerse de manifiesto que entre él y Molina no se hace uno, por la inseguridad que ha prevalecido, con lo que sí que les queda aquello de que, ¡ni como defenderlos!

Son los motocicleros un peligro latente…Y el que está dejando de ser “un pueblo bicicletero”, para pasar a convertirse en uno motociclero, es Navojoa, partiendo del saldo que diera a conocer el jefe de Socorros de la Cruz Roja de esa municipalidad, Javier Barreras Peralta, al reportar que en lo que va del año en el 61% de los accidentes viales que atendieron han participado motociclistas. ¡De no creerse!

Al ser un referente fuera de lo común, que bien debería ser tomado en cuenta por otros municipios como el de Hermosillo, porque aunque en “Polvojoa” la bicicleta y motocicleta son de los vehículos más usados, lo cierto es que en esta Ciudad del Sol ya son unas unidades motorizadas que igualmente representan un latente riesgo, por como en su mayoría son tripuladas imprudente y temerariamente.

Y para muestra están los repartidores de comida rápida de los diferentes negocios de ese tipo, que son unos verdaderos cafres, por como conducen como unos kamikazes, de ahí que no descarten que en esta “Capirucha” también exista una incidencia similar a la de “Navoyork”, con todo y que hasta ahora el del Departamento de Tránsito hermosillense, Jesús Durón Montaño, no ha dado color al respecto. ¡Ups!

Ciertamente que por ese peligro latente que representan, sí que ya se hace necesario el que implemente un operativo especial para meterles freno y de entrada detectar que anden en regla, porque sucede que tales conductores no cuentan con licencia que los hagan aptos y en mucho de los casos ni placas portan, de ahí que circulen casi casi en condición “pirata” o como “Onachafas”. A ese punto.

De tal forma que esa reveladora y accidentada estadística relacionada con las motos, sí que debe ser una señal de alerta para que Durón Montaño y compañía hagan algo sobre eso y así reduzcan ese riesgo. ¡Mínimo!

